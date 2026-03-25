Cadillac, el aprendizaje continúa. El equipo dirigido por Graeme Lowdon se prepara para disputar el tercer gran premio de Fórmula 1 de su historia y lo hará este fin de semana en Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.

El equipo estadounidense está trabajando en varios frentes, consciente de que tiene un amplio margen de mejora. Está enfocado en el aspecto operativo, con un equipo que —aunque se preparó durante mucho tiempo a lo largo de 2025— aún debe pulir décimas en las paradas en boxes y detalles en la preparación del monoplaza.

También trabaja en la MAC-26, sobre todo tras haber completado las dos sesiones de test de pretemporada en Bahréin y las dos primeras carreras en Australia y China.

Se necesita una mayor comprensión del uso de la energía y de su recuperación en la unidad de potencia desarrollada y suministrada por Ferrari, pero también comenzar a intervenir de forma constante en el monoplaza desde el punto de vista mecánico y aerodinámico.

La primera modificación realizada en los monoplazas que estarán en manos de Valtteri Bottas y Sergio Pérez para Suzuka afecta a los retrovisores. En este sentido, el cambio debe interpretarse como algo necesario para hacer frente a lo ocurrido durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.

En Melbourne, tanto Bottas como Pérez perdieron al menos un retrovisor cada uno. El equipo decidió intervenir por motivos de seguridad, aunque también podría haber aprovechado la ocasión para buscar ventajas desde el punto de vista aerodinámico.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La segunda novedad anunciada afecta a una zona importante como el difusor. El objeto de las modificaciones han sido las llamadas "diffuser fence", es decir, las aletas verticales del difusor, que con la introducción del nuevo reglamento técnico han vuelto a situarse más altas respecto al suelo en comparación con los monoplazas de efecto suelo, con el objetivo de aprovechar el ángulo rake.

En Suzuka debería haber otras pequeñas novedades también desde el punto de vista aerodinámico, y el objetivo seguirá siendo el mismo: intentar aumentar la carga cuando la aerodinámica activa está cerrada y, por tanto, generar mayor downforce en los tramos mixtos y en curva.

"De Australia a China hemos dado pasos adelante significativos y lo hemos hecho en un tiempo bastante corto", declaró Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1. "Estamos mejorando rápidamente, sesión tras sesión. Estamos aprendiendo cada vez más sobre nosotros como equipo".

"Nuestro rendimiento también mejora cada vez que salimos a pista, porque entendemos cada vez mejor el monoplaza y conseguimos hacerlo cada vez más fiable".

Sergio Pérez confirmó lo ya mencionado anteriormente: Cadillac necesita más carga aerodinámica y espera sufrir en Suzuka. "Tengo muchas ganas de rodar en Suzuka. Es un circuito para pilotos de verdad y en el pasado he conseguido podios. La configuración de alta carga hará que nuestro fin de semana sea bastante complicado, pero nuestro enfoque no debe cambiar".

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