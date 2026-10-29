Fórmula 1 GP de México
Cadillac, 'honrado' de contar con Checo Pérez ante su carrera 300 en el GP de México
El presidente de General Motors, Mark Reuss, rindió homenaje a Sergio Perez mientras se prepara para su carrera histórica en México
Ewan Gale
Publicado: 29 oct 2026, 14:42
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El presidente de General Motors, Mark Reuss, elogió al piloto de Fórmula 1 de Cadillac, Sergio Pérez, antes de su 300.ª carrera en la categoría, e insistió en que es "un honor" tener al mexicano de su lado.
Pérez se convertirá en apenas el séptimo piloto en la historia de la F1 en alcanzar ese hito - uniéndose a Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen y Michael Schumacher - y celebrará el logro frente al cariño de su público local en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Como parte de la ocasión, Pérez salió a las calles para realizar una exhibición por el Paseo de la Reforma. También visitará al personal de General Motors en la ciudad antes de salir a la pista con el MAC-26. Cadillac también anunció una renovación de contrato con el mexicano hasta 2029.
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Consultado sobre las celebraciones durante su participación en el Autosport Business Exchange New York, Reuss dijo: "Es algo muy importante.
"Será la 300.ª de Checo, estamos realmente orgullosos de tenerlo conduciendo para nuestro equipo, y nos ha dado muchísimos comentarios y la experiencia de alguien que ha corrido en los circuitos - y [Valtteri] Bottas - ambos nos dan información real sobre el coche, la pista, cuáles son las diferencias y cómo construir los modelos, y cómo lograr que esas simulaciones sean correctas a medida que avanzamos y vivimos nuestra primera temporada.
"Esto es algo muy importante para él. También es algo muy importante para General Motors. Nuestra sede de México está en la Ciudad de México, así que va a hablar con nuestros concesionarios, va a hablar con nuestros empleados, y no veo la hora de ir y ser parte de eso con él y con todos sus aficionados.
"Es simplemente una gran persona, por quién es como persona; porque no solo es un piloto maravilloso, un representante maravilloso para Cadillac, General Motors y la Fórmula 1, sino que es simplemente una muy buena persona.
Mark Reuss, ABX
Photo by: Bryan Bedder / Getty Images
"Es un honor tenerlo".
Pérez y Bottas se unieron a Cadillac para su primera temporada en la F1 este año, aportando experiencia ganadora de carreras a la marca de GM en sus primeros pasos dentro de la máxima categoría de monoplazas.
Y aunque la temporada estuvo lejos de ser sencilla, algo esperable para un equipo nuevo construido desde cero, Reuss quedó impresionado con el carácter mostrado por ambos pilotos.
"Son muy diferentes", reveló. "Cualquier piloto en cualquier categoría siempre es, si es realmente bueno, muy diferente.
"En esa profesionalidad y precisión, sea cual sea la categoría, ya sea resistencia, Fórmula 1, off-road, camionetas, no me importa cuál sea, se puede ver en los campeones, y se esfuerzan por hacerlo lo mejor posible, lo mejor que pueden en cada carrera y, si no lo consiguen, si ocurre algo - no se puede ganar todas las carreras, nadie puede ganar todas las carreras - cuando tienen un día desafortunado o se cometieron errores, pasan página de esa carrera y perfeccionan su oficio, ya sea con el coche, consigo mismos, con su condición física o lo que sea.
"Buscan esa perfección, y estos dos caballeros lo hacen, y realmente entienden lo que hace falta y el proceso. Estoy muy, muy contento de que sean pacientes con nosotros, para ser honesto.
"Eso requiere una persona especial, y ambos lo tienen".
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