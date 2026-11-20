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Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"

La confirmación de Bottas para 2027 se produjo tras una cuidadosa evaluación de las alternativas. Dan Towriss admite que Cadillac había barajado la posibilidad de ascender a Colton Herta, pero finalmente se decantó por la experiencia del finlandés. El estadounidense ha recibido una oferta como piloto de reserva y podría abandonar el proyecto.

Roberto Chinchero

Publicado: 20 nov 2026, 18:09

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La confirmación de Valtteri Bottas para la temporada 2027 puso fin a uno de los casos del mercado de pilotos que marcaron los últimos meses del campeonato. Cadillac optó por continuar con la dupla formada por el finlandés y Sergio Pérez, priorizando la continuidad en una etapa todavía delicada de la construcción del equipo. Sin embargo, la decisión, según admitió Dan Towriss en la conferencia de prensa del Gran Premio de Las Vegas, llegó únicamente después de una evaluación exhaustiva de las alternativas.

El CEO de Cadillac F1 confirmó que el asiento de Bottas estuvo efectivamente en duda. No se trató, por lo tanto, de un simple trámite contractual, sino de una elección madurada tras analizar el rendimiento del finlandés y las opciones que ofrecían otros pilotos, empezando por Colton Herta.

"Queríamos analizar la situación" —explicó Towriss—. "Si miramos las carreras disputadas, Valtteri ha mostrado un rendimiento similar al de Checo en las prácticas libres y en la clasificación, mientras que su ritmo de carrera ha sido inferior. En parte esto se debió a situaciones tras bambalinas que estuvieron fuera de su control, pero de todos modos queríamos evaluar cuidadosamente el panorama".

Una evaluación que involucró directamente a Herta, en quien Cadillac había invertido mucho a lo largo de la temporada. El objetivo era preparar al piloto estadounidense para su posible debut en la Fórmula 1 en 2027, un camino que lo llevó incluso a afrontar la difícil experiencia de la Fórmula 2 para completar los requisitos necesarios y obtener la Superlicencia.

"Trabajamos mucho para preparar a Colton" —confirmó Towriss—. "Para nosotros es importante tener un piloto estadounidense en el equipo. Pero al final, cuando analizamos todos los elementos, concluimos que Valtteri era la elección correcta. Queremos mantener juntos a Checo y a Valtteri por su experiencia, continuidad y por lo que pueden aportarle al equipo".

Herta, una decepción difícil de ocultar

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

La decisión inevitablemente dejó a Herta en una posición complicada. Tras afrontar una exigente temporada en la Fórmula 2, renunciando a la seguridad de una trayectoria profesional ya consolidada en Estados Unidos, el piloto estadounidense se quedó sin el asiento al que aspiraba. Towriss no ocultó lo difícil que fue la charla con el piloto.

"Sin duda fue una decisión difícil y una conversación complicada con Colton. Creo que quedó decepcionado. Hubo muchísimo trabajo, una larga preparación para llegar a esta oportunidad. Pienso que fue muy valiente al asumir este riesgo, yendo a la Fórmula 2 e intentando concentrar en poco tiempo todo el aprendizaje necesario".

El CEO de Cadillac reconoció que los resultados obtenidos en la categoría antesala no fueron los esperados, pero diferenció el desempeño en la F2 de las sensaciones recogidas al volante de los monoplazas de Fórmula 1. "Es evidente que para Colton fue una temporada muy difícil en la Fórmula 2. Pero creo que el trabajo realizado en las FP1 y en los test TPC (pruebas con autos anteriores) fue bastante positivo, demostrando que realmente es capaz de conducir un Fórmula 1".

Estos parámetros, sin embargo, no bastaron para convencer a Cadillac de prescindir de la experiencia de Bottas. "Cuando vemos la situación actual del equipo y lo que necesitamos, Valtteri representaba la mejor decisión para el futuro".

Un rol de reserva y la puerta abierta para 2028

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El futuro de Herta queda ahora por definirse. Cadillac le ofreció la posibilidad de seguir formando parte del proyecto como piloto de reserva, pero no es para nada seguro que el estadounidense decida aceptar. "Hay varias opciones sobre la mesa para Colton. Le ofrecimos un rol de reserva y hay un asiento disponible para 2028. También existen oportunidades en otras categorías", explicó Towriss.

Las palabras del directivo dejan entrever que Herta ya está considerando seriamente un camino alternativo. "Creo que ya decidió qué dirección tomar, pero seguimos conversando y esperamos ver qué querrá hacer".

Un punto relevante, sobre todo considerando la inversión hecha por Cadillac para acompañarlo rumbo a la Fórmula 1. Towriss descartó, no obstante, que el debut frustrado para 2027 represente un rechazo definitivo.

"Seguiremos hablando con Colton sobre las posibilidades disponibles y le daremos un poco de tiempo, porque creo que está decepcionado por no haber obtenido esta oportunidad. Se hizo muchísimo para llegar hasta aquí, pero sigue siendo un talento extraordinario y estamos entusiasmados con lo que pueda hacer en el futuro".

Cadillac prepara el 2027: "El equipo cambiará más que los demás"

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Manuel Eletto

La decisión de ratificar a Bottas y Pérez se enmarca en una fase de transformación más amplia. Cadillac está completando su primera temporada en la Fórmula 1, un campeonato que afrontó con un monoplaza diseñado sin poder contar con datos recopilados en pista de años anteriores.

"Sabíamos que sería un reto muy difícil —recordó Towriss—. Diseñamos un auto sin disponer de datos reales y nos encontramos compitiendo contra los diez mejores equipos del mundo, que llevan muchísimo tiempo trabajando en este entorno. Tuvimos poco más de un año para prepararnos".

El 2027 representará entonces la primera gran prueba de fuego para medir el crecimiento del proyecto, pudiendo aprovechar por fin la experiencia acumulada durante toda una campaña. "Estamos muy entusiasmados con 2027, porque por primera vez podremos utilizar los datos recogidos en pista para el diseño del nuevo monoplaza. Queremos demostrar los avances que este equipo es capaz de lograr".

Towriss aclaró, sin embargo, que la continuidad buscada con la renovación de sus pilotos no significa necesariamente estabilidad en el organigrama. Por el contrario, Cadillac seguirá ajustando su estructura interna para acelerar el proceso de crecimiento.

"Creo que seguiremos viendo cambios en el equipo. Somos una estructura completamente nueva en la Fórmula 1 y, como me gusta decir, Cadillac cambiará más que cualquier otro equipo de la parrilla. Tiene que hacerlo, considerando los pasos adelante que debemos dar para ser competitivos y escalar posiciones".

Finalmente, el CEO restó importancia a los rumores sobre posibles movimientos en la estructura accionaria de la escudería, incluido el supuesto interés de Fenway Sports Group por una participación en manos de TWG. "Hay muchas especulaciones, pero por el momento no hay nada que comentar y, sobre todo, nada que esté afectando al equipo. Nuestro objetivo sigue centrado en el rendimiento en la pista".

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