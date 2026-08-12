Cadillac F1 nombra a Marcin Budkowski como nuevo director de equipo tras la salida de Lowdon

En pleno receso de verano de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el equipo Cadillac F1 confirmó la reestructuración de su cúpula directiva mediante la designación de Marcin Budkowski como su nuevo director de equipo. El movimiento responde a un plan de transición programado para llevar a la escudería desde su etapa inicial de establecimiento hacia una fase enfocada en el rendimiento operativo y el desarrollo competitivo a largo plazo.

Budkowski reemplaza en el cargo a Graeme Lowdon, quien lideró las operaciones durante el proceso de formación desde cero del equipo estadounidense. La incorporación del ingeniero franco-polaco aporta más de dos décadas de trayectoria directiva y técnica en la categoría reina, habiendo desempeñado roles clave en estructuras como Prost, Ferrari, McLaren, la FIA y Renault/Alpine.

Dan Towriss, director ejecutivo del Cadillac Formula 1 Team, detalló los motivos detrás de este nombramiento:

"El nombramiento de Marcin marca otro paso importante en la evolución continua del equipo Cadillac de Fórmula 1. Desde el principio, nuestro objetivo no ha sido simplemente participar en la Fórmula 1, sino construir un equipo de nueva generación capaz de competir en la parte delantera. A medida que entramos en esta nueva era, Marcin aporta una experiencia excepcional en la F1, conocimientos técnicos y liderazgo estratégico que fortalecerán nuestra organización y nos ayudarán a desarrollar la mentalidad ganadora, las herramientas y los procesos necesarios para el éxito a largo plazo", declaró Towriss.

El ejecutivo también dedicó palabras de reconocimiento a Lowdon quien llevó la fase de concepción del equipo hasta las primeras 11 carreras de la temporada en donde, en las últimas la situación no ha resultado como era esperado.

Graeme Lowdon, Team Principal of Cadillac F1 Team Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Estamos agradecidos con Graeme Lowdon por su liderazgo y el papel que desempeñó en la formación del equipo Cadillac de Fórmula 1 desde sus cimientos. Sus contribuciones ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de construcción; le agradecemos su compromiso y le deseamos lo mejor", añadió.

El enfoque de Budkowski para el desarrollo de Cadillac en la F1

La llegada de Marcin Budkowski busca optimizar las operaciones técnicas y financieras bajo el reglamento del límite presupuestario. El nuevo directivo asumirá sus funciones en pista durante el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, programado del 21 al 23 de agosto.

Al asumir el liderazgo operativo de la escudería, Budkowski compartió sus objetivos estratégicos para la segunda mitad del campeonato:

"El equipo Cadillac de Fórmula 1 tiene una base y una ambición extraordinarias. Esta es una fase de enormes oportunidades para el equipo, definida por un objetivo claro: maximizar el desarrollo del monoplaza dentro del límite presupuestario y poner a funcionar cada área de la organización para competir. Eso significa construir una organización de élite con una mentalidad ganadora: motivada, implacable ante los reveses, obsesionada con los detalles y los procesos, y capaz de ejecutar con precisión el día de la carrera", afirmó Budkowski.

Asimismo, enfatizó la prioridad de agilizar la toma de decisiones dentro de las sedes de la escudería, un factor que el equipo ha tratado de mejorar en un momento donde dependen de varios factores externos como la unidad de potencia Ferrari, pero además de otras piezas que no pueden desarrollar dado que, las fábricas en Estados Unidos siguen su construcción.

"Mi enfoque estará en alinear a nuestro personal, las herramientas y el flujo de información para que las decisiones correctas se tomen rápidamente y el rendimiento del monoplaza mejore cada vez que salgamos a competir. Es un privilegio liderar los esfuerzos en pista del equipo Cadillac de Fórmula 1, comenzando en Zandvoort el próximo fin de semana", concluyó.