Cadillac F1 estaría bajo la lupa tras demanda contra Mark Walter y TWG Global

El proyecto de Cadillac F1 se encuentra bajo el foco de atención en los Estados Unidos, pero no por los resultados, sino por la afectación que podría tener ante una demanda colectiva contra el magnate Mark Walter y TWG Global, la empresa que se encuentra detrás del respaldo financiero del proyecto de General Motors en la Fórmula 1.

De acuerdo con noticias publicadas la noche del jueves por USA TODAY y The Athletic, se interpuso una demanda colectiva en el Distrito Sur de Florida que sostiene que Mark Walter utilizó sus firmas TWG Global, junto a Delaware Life Insurance y Group 1001, para desplegar un esquema para ocultar investigaciones federales y desviar miles de millones de dólares pertenecientes a los fondos de los asegurados.

La demanda señala que las empresas aseguradoras relacionadas con Walter habrían usado dinero de titulares de pólizas sobre la estructura de sus paquetes de rentas vitalicias para financiar una red empresarial que le permitió al magnate adquirir participación en equipos deportivos como Los Angeles Dodgers y Los Angeles Lakers, pero que también posteriormente entró al deporte motor con TWG Motorsport, parte de TWG Global, comprando el equipo Andretti y convirtiéndose en el socio de General Motors para la creación de Cadillac F1.

Según reportan los medios, en lugar de mantener inversiones de bajo riesgo, las empresas canalizaron cerca del 42% de sus activos (alrededor de 17,000 millones de dólares) hacia la red privada de negocios administrada por Walter.

La demanda fue presentada por un residente de Florida de 67 años de nombre Ira Rosner, quien alega que las aseguradoras ocultaron la información.

Más de la F1 : Fórmula 1 Russell "ahora es el número dos" en Mercedes, señala Ralf Schumacher

USA Today informó que obtuvo respuesta de Group 1001 Insurance donde admitieron estar al tanto de la demanda, pero también recordaron que "Ningún tribunal ha dictaminado que Group 1001 Insurance o Delaware Life Insurance Company hayan hecho nada malo, y tenemos la intención de defender el caso con vigor, de acuerdo con nuestro largo historial de servir a los asegurados con integridad".

TWG Global es fundamental en el organigrama operativo de Cadillac F1, ya que es parte inversora pero también operativa de la escudería donde están los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Aunque la demanda civil no detiene directamente las operaciones en pista ni se han presentado cargos penales contra los ejecutivos, la controversia genera ruido sobre el futuro de las propiedades deportivas de Walter. Recientemente vendió su participación en los Lakers así como en el Chelsea de la Liga Premier.

Apenas en agosto pasado, ante los rumores y el escrutinio sobre los negocios financieros de Mark Walter, la empresa propietaria del equipo fijó una postura sobre el futuro de Cadillac F1 y a través de un comunicado desmintió cualquier intención de desprenderse de sus activos en la Fórmula 1.

"TWG no está considerando la venta del equipo Cadillac ni de ninguna otra parte de TWG Motorsport", sentenció durante el Gran Premio de los Países Bajos.