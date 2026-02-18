Cadillac explica los problemas de Checo Pérez en el test del miércoles en Bahréin
Cadillac explicó lo sucedido con Sergio Pérez durante el miércoles de los segundos test de Bahréin, pero señalaron que han logrado avanzar en el desarrollo.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Aunque Cadillac ha señalado que tienen las bases correctas para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, con las expectativas controladas indicando que las primeras carreras serán difíciles; la jornada del miércoles de los test 2 de Bahréin han revelado de nueva cuenta que aún falta confiabilidad.
Si bien el equipo ha indicado en días pasados que no existen problemas mayores, son los fallos menores los que podrían comprometer las carreras; así le sucedió a Sergio Pérez durante el turno matutino en el reinicio de actividades de cara a la carrera de Australia.
Checo Pérez fue el encargado de abrir pista para Cadillac en el arranque de la segunda semana, pero las primeras horas se vieron comprometidas por una falla en los sensores del monoplaza, lo cual retrasó el inicio del programa.
La escudería americana informó que una vez que problema estuvo resuelto se concentró en un programa de evaluación de neumáticos, con diferentes niveles de combustible y el trabajo de rendimiento. Sin embargo, un segundo problema obligó a cambiare los planes por una pérdida de telemetría en un par de tandas.
Sergio Pérez finalizó la jornada con 24 vueltas antes de entregar el relevo a la sesión vespertina con Valtteri Bottas. El finlandés concluyó con 35 giros.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
El mejor tiempo del mexicano se registró con el compuesto duro, mientras que Bottas logró ser un segundo más veloz que Pérez con el compuesto medio, aunque ambos finalizando al fondo de la tabla.
Bottas se enfocó en el trabajo del análisis de diferentes compuestos de neumáticos, rendimiento y tandas aerodinámicas. Además, realizó trabajó de equilibrio y la puesta a punto, además de participar en los procedimientos de arranque que la FIA ordenó para el final de la sesión.
¿Cómo será el programa de Cadillac el jueves en Bahréin?
Para la segunda sesión del test 2 de Bahréin, Cadillac mandará primero a la pista a Valtteri Bottas, mientras que Sergio Pérez tendrá el turno vespertino y le tocará realizar la simulación de arranque.
