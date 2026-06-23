Cadillac estrenará mejoras en Austria y Checo Pérez confía que serán otro paso adelante
La escudería Cadillac implementará un importante paquete aerodinámico en su monoplaza MAC-26 para encarar el circuito de Spielberg.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La actividad de la Fórmula 1 reinicia este fin de semana con el Gran Premio de Austria, la octava ronda de la temporada 2026, donde Cadillac, como ya lo ha hecho en otras carreras, intentará dar un paso al frente en su desarrollo técnico mediante la introducción de un importante paquete de actualizaciones en sus monoplazas para afrontar el trazado de Spielberg.
El circuito del Red Bull Ring, con una longitud de apenas 4.326 kilómetros, es la pista permanente más corta del calendario, pero destaca por sus fuertes zonas de frenado, curvas ciegas y cambios constantes de elevación. Al ser una pista que demanda una alta entrega de potencia y que registra históricamente un elevado índice de abandonos, representará un examen para la fiabilidad para el MAC-26.
Para encarar este reto, la escudería estadounidense presentará una evolución aerodinámica mayor que incluye una carrocería revisada, nuevos pontones laterales y un piso completamente rediseñado.
“Nos complace poder presentar otro paquete de mejoras sustancial este fin de semana”, declaró Graeme Lowdon, director del equipo.
“Con los nuevos pontones laterales y el fondo plano, supone un trabajo considerable, y esperamos que nos permita seguir avanzando y alcanzar a los equipos de la zona media. No subestimamos los desafíos que presenta Austria, pero aprendemos constantemente y confío en que podremos progresar de nuevo este fin de semana”.
De manera complementaria, el equipo estrenará una sutil evolución en su decoración externa, refinando la identidad visual de la marca sobre el asfalto.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
La perspectiva de Checo Pérez ante el nuevo paquete técnico
La experiencia de la alineación de pilotos será un factor crucial este fin de semana, ya que tanto Valtteri Bottas como el mexicano Sergio Pérez acumulan 13 participaciones previas en este territorio.
Checo Pérez se mostró optimista respecto al ritmo de evolución que ha mostrado la organización en las últimas semanas.
“Cada carrera se siente que estamos progresando, y hubo un aprendizaje muy valioso al llegar a la bandera a cuadros en Barcelona. El ritmo de desarrollo es muy bueno, todos en la fábrica van a toda velocidad para entregar piezas nuevas a la pista, y la actualización que tenemos este fin de semana con suerte dará otro paso”.
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