Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Austria

Cadillac estrenará mejoras en Austria y Checo Pérez confía que serán otro paso adelante

La escudería Cadillac implementará un importante paquete aerodinámico en su monoplaza MAC-26 para encarar el circuito de Spielberg.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La actividad de la Fórmula 1 reinicia este fin de semana con el Gran Premio de Austria, la octava ronda de la temporada 2026, donde Cadillac, como ya lo ha hecho en otras carreras, intentará dar un paso al frente en su desarrollo técnico mediante la introducción de un importante paquete de actualizaciones en sus monoplazas para afrontar el trazado de Spielberg.

El circuito del Red Bull Ring, con una longitud de apenas 4.326 kilómetros, es la pista permanente más corta del calendario, pero destaca por sus fuertes zonas de frenado, curvas ciegas y cambios constantes de elevación. Al ser una pista que demanda una alta entrega de potencia y que registra históricamente un elevado índice de abandonos, representará un examen para la fiabilidad para el MAC-26.

Para encarar este reto, la escudería estadounidense presentará una evolución aerodinámica mayor que incluye una carrocería revisada, nuevos pontones laterales y un piso completamente rediseñado.

“Nos complace poder presentar otro paquete de mejoras sustancial este fin de semana”, declaró Graeme Lowdon, director del equipo.

Más de la F1 :

“Con los nuevos pontones laterales y el fondo plano, supone un trabajo considerable, y esperamos que nos permita seguir avanzando y alcanzar a los equipos de la zona media. No subestimamos los desafíos que presenta Austria, pero aprendemos constantemente y confío en que podremos progresar de nuevo este fin de semana”.

De manera complementaria, el equipo estrenará una sutil evolución en su decoración externa, refinando la identidad visual de la marca sobre el asfalto.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La perspectiva de Checo Pérez ante el nuevo paquete técnico

La experiencia de la alineación de pilotos será un factor crucial este fin de semana, ya que tanto Valtteri Bottas como el mexicano Sergio Pérez acumulan 13 participaciones previas en este territorio.

Checo Pérez se mostró optimista respecto al ritmo de evolución que ha mostrado la organización en las últimas semanas.

“Cada carrera se siente que estamos progresando, y hubo un aprendizaje muy valioso al llegar a la bandera a cuadros en Barcelona. El ritmo de desarrollo es muy bueno, todos en la fábrica van a toda velocidad para entregar piezas nuevas a la pista, y la actualización que tenemos este fin de semana con suerte dará otro paso”.

Más de la F1 :

Share Or Save This Story

Artículo previo Vowles predice un GP de Austria "rápido y frenético" y establece expectativas para Williams

Top Comments
More from
Luis Ramírez

Así fue la carrera del Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así fue la carrera del Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026

Cadillac analiza sus fallos en Barcelona y alista paquete de mejoras para el GP de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Cadillac analiza sus fallos en Barcelona y alista paquete de mejoras para el GP de Austria

Sigue la saga del interminable GP de Mónaco: FIA anuncia fecha para derecho de revisión de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sigue la saga del interminable GP de Mónaco: FIA anuncia fecha para derecho de revisión de Mercedes
More from
Sergio Pérez

Checo Pérez desconcierta a fans de la F1 con una publicidad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Checo Pérez desconcierta a fans de la F1 con una publicidad

Checo Pérez admite que la carrera en Barcelona les dejó una lección que esperan corregir

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Checo Pérez admite que la carrera en Barcelona les dejó una lección que esperan corregir

Cadillac admite en Barcelona que están "cerrando" la diferencia con sus rivales directos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Cadillac admite en Barcelona que están "cerrando" la diferencia con sus rivales directos
More from
Cadillac

El defecto que Cadillac debe solucionar para llegar a la zona media de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El defecto que Cadillac debe solucionar para llegar a la zona media de la F1

El crudo veredicto de Colton Herta sobre su estreno en un fin de semana en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El crudo veredicto de Colton Herta sobre su estreno en un fin de semana en F1

Prueba Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac completan más de 1,500 km en el primer día

Fórmula 1
Fórmula 1
Prueba Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac completan más de 1,500 km en el primer día

Últimas noticias

Cadillac estrenará mejoras en Austria y Checo Pérez confía que serán otro paso adelante

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Cadillac estrenará mejoras en Austria y Checo Pérez confía que serán otro paso adelante

Vowles predice un GP de Austria "rápido y frenético" y establece expectativas para Williams

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Vowles predice un GP de Austria "rápido y frenético" y establece expectativas para Williams

Ferrari va un paso por delante: será el único coche en Austria con un motor equipado con ADUO

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Ferrari va un paso por delante: será el único coche en Austria con un motor equipado con ADUO

McLaren: el rompecabezas de los problemas del equipo de Woking es más complejo de lo esperado

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
McLaren: el rompecabezas de los problemas del equipo de Woking es más complejo de lo esperado