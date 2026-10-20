Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cadillac presenta la Escalade-V Edición Checo Pérez; ¿cuánto cuesta?

General Motors y Sergio Pérez presentaron la Cadillac Escalade-V Edición Checo Pérez en México. Una serie ultralimitada de 11 unidades de colección inspirada en el piloto de F1.

Luis Ramírez

Edited: 20 oct 2026, 15:48

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez tendrá su propio automóvil, al menos una versión edición especial desarrollada por General Motors México para un grupo selecto de compradores. Durante la noche del lunes, tanto el grupo automotriz como el piloto mexicano realizaron la presentación de la Cadillac Escalade-V Edición Checo Pérez en la embajada de los Estados Unidos.

La camioneta premium es una serie ultralimitada de solo 11 vehículos, el mismo número que el piloto de Cadillac ha usado en su paso por la F1, diseñada de forma exclusiva para el mercado mexicano.

Esta edición conmemorativa celebra más de dos décadas de historia de la división de alto desempeño V-Series de la marca y rinde tributo a la trayectoria del tapatío en el automovilismo mundial. En el apartado conceptual, el proyecto contó con la participación directa del propio piloto en el proceso de diseño.

Para Cadillac, Sergio Pérez es una presencia especial. Cuando el proyecto inició fue el primer piloto que firmaron antes de la contratación del finlandés Valtteri Bottas. Actualmente, el tapatío se ha erigido como el líder dentro de la escudería.

Para certificar su autenticidad como piezas de colección, cada una de las 11 camionetas luce el grabado del folio (1/11 al 11/11) acompañado por la firma de Checo Pérez en dos placas distintivas ubicadas en el pilar B y la consola central.

Además, la personalización incluye emblemas en acabado negro, logotipos monocromáticos, pedales deportivos, proyectores de luz V-Series en espejos exteriores y una cubierta de motor fabricada en fibra de carbono visible.

Los detalles especiales en la camineta.

Photo by: Cadillac México

"México siempre ha corrido conmigo en cada carrera", destacó Sergio Pérez durante el lanzamiento. "Espero que los clientes que tengan una de estas 11 unidades la disfruten tanto como yo disfruté formar parte de este proyecto".

En el apartado mecánico, la SUV mantiene el ADN agresivo de la V-Series con un motor V8 supercargado de 6.2 litros que entrega 682 caballos de fuerza y 653 lb-pie de torque, gestionado por una transmisión automática de 10 velocidades y tracción integral. A esto se suma el frenado de alto rendimiento Brembo y suspensión adaptativa, complementados por un lujoso habitáculo equipado con una pantalla curva de 55 pulgadas y sistema de audio AKG de 36 bocinas.

Más de Checo Pérez:

¿Cuál es su precio y cuándo estará disponible en México?

La nueva Cadillac Escalade-V Edición Checo Pérez se comercializará de forma oficial a partir del 20 de octubre de 2026 a un precio de $4,099,000 pesos.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo El antiguo proveedor de medidores de flujo de combustible de la F1 demanda a su reemplazo

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Cadillac presenta una decoración especial para el GP de los Estados Unidos en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Cadillac presenta una decoración especial para el GP de los Estados Unidos en Austin





Exclusivo: Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Exclusivo: Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"





Horner admite que le ordenaron beneficiar a Verstappen sobre Checo Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Horner admite que le ordenaron beneficiar a Verstappen sobre Checo Pérez

More from

Sergio Pérez





Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac





Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



7 d



Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur





“Este motor es ridículo”: La explosiva crítica de Alonso a Honda al perseguir a Checo Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



8 d



“Este motor es ridículo”: La explosiva crítica de Alonso a Honda al perseguir a Checo Pérez

More from

Cadillac





Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2



FIA F2



FIA F2 2 d



Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2





Checo Pérez rescata lo positivo tras Singapur: "Solo nos falta un segundo para pelear"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 d



Checo Pérez rescata lo positivo tras Singapur: "Solo nos falta un segundo para pelear"





Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



10 d



Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"

Últimas noticias





Colapinto: "Todos trabajamos duro en Alpine para que las próximas carreras sean mucho mejores"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 min



Colapinto: "Todos trabajamos duro en Alpine para que las próximas carreras sean mucho mejores"





Cadillac presenta la Escalade-V Edición Checo Pérez; ¿cuánto cuesta?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



11 min



Cadillac presenta la Escalade-V Edición Checo Pérez; ¿cuánto cuesta?





Cadillac presenta una decoración especial para el GP de los Estados Unidos en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Cadillac presenta una decoración especial para el GP de los Estados Unidos en Austin





MotoGP hará una exhibición en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



MotoGP hará una exhibición en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete