Cadillac es elogiado por su enfoque 'sin excusas' pese a sus problemas en la F1 2026

El comentarista de Sky Sports F1 David Croft ha elogiado al nuevo Cadillac por su resiliencia y su negativa a escudarse en su condición de novato, tras otro fin de semana complicado para el equipo estadounidense en el Gran Premio de Hungría.

Cadillac se unió a la parrilla de F1 como el 11º equipo en 2026. La escudería respaldada por General Motors, que utiliza unidades de potencia Ferrari con una alineación de pilotos experimentada formada por Sergio Pérez y Valtteri Bottas, llegó con expectativas moderadas, apuntando a la estabilidad a largo plazo en lugar de puntos y podios inmediatos.

La primera mitad de la temporada ha resultado difícil para Cadillac, que se ha visto lastrada por problemas de fiabilidad. El Gran Premio de Hungría no fue diferente. Tanto Bottas como Pérez se retiraron después de que sus frenos se incendiaran.

Durante un análisis de la primera mitad de la temporada en el programa Sky Sports F1 Show, el presentador Craig Slater sugirió que la comunidad de la F1 le está dando a Cadillac "toda la consideración que merece porque es su primera temporada". Sin embargo, Croft intervino rápidamente y reveló que el propio equipo no se concede ese tipo de indulgencia.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Puedes ser indulgente con ellos, pero no creo que ellos mismos lo sean, y eso realmente me impresionó", afirmó Croft. "Hablé con algunos miembros del equipo Cadillac de camino a casa y estaban desolados por lo que ocurrió con los frenos de Bottas en Budapest.

"Otra pista corta, condiciones de calor y los frenos volvieron a incendiarse. Pensaban que habían solucionado el problema y ahora dicen: 'No, tenemos que llegar al fondo de esto. Esto no es aceptable'.

"No piensan: 'Somos un equipo nuevo, así que tengan un poco de consideración con nosotros'. Piensan: 'No, tenemos que ponernos manos a la obra y solucionar esto'. Y me encanta esa actitud. Eso es exactamente lo que quieres ver en la Fórmula 1. 'Tenemos un problema. Salgan ahí fuera y soluciónenlo'. Así que espero que lo hagan, porque van a llegar más circuitos calurosos. Singapur y Malasia, por nombrar dos".

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