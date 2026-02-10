Cadillac anuncia los días que probará Checo Pérez en los test en Bahréin

Cadillac está listo para su primer pretemporada oficial de la Fórmula 1 después de varios meses de desarrollo y, desde este miércoles, iniciarán los test en Bahréin que, a diferencia de los de España, contarán con apertura a la prensa y al pública y donde Sergio Pérez y Valtteri Bottas compartirán responsabilidades.

Las primeras pruebas en Barcelona fueron complicadas para el naciente equipo estadounidense con complicaciones que afectaron a Checo Pérez en su primer día de entrenamientos el lunes cuando debutó con el coche. Sin embargo, luego del viernes final, el mexicano indicó que sentía que habían encontrados problemas que podían resolver para estar a punto para las pruebas en Bahréin que inician este 11 de febrero y terminan el 13 de febrero.

Los primeros test en Sakhir serán un momento clave para Cadillac ya que les permitirá validad si el trabajo en fábrica ha dado resultados.

El equipo americano presentó el domingo en el Super Bowl su decoración y el lunes realizó un recorrido en pista con el coche en un día de filmación tanto con Sergio Pérez como con Valtteri Bottas.

¿Qué días probará Sergio Pérez con Cadillac en Bahréin 2026?

El equipo Cadillac ha decidido dividir cada uno de los días entre sus dos pilotos, por lo que ninguno tendrá una jornada completa.

El miércoles 11 de febrero será Bottas quien inicie el trabajo y Checo Pérez tome la sesión de la tarde. El jueves 12 de febrero será el turno de Sergio Pérez de hacer la sesión matutina y del finlandés la vespertina.

El último día de entrenamientos Bottas arrancará y Checo Pérez cerrará las sesiones.

Luego de estas tres jornadas, todos los equipos tendrán unos días de descanso antes de regresar a la siguiente semana para los últimos tres días de pretemporada antes del Gran Premio de Australia, fecha inicial de la campaña 2026.