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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Cadillac admite en Barcelona que están "cerrando" la diferencia con sus rivales directos

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac, indicó que la actuación de Sergio Pérez en la clasificación en Barcelona exhibe los pasos adelante.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cadillac volvió a quedar eliminado en la Q1, ahora del Gran Premio de Barcelona de la F1 2026, pero con Sergio Pérez exhibiendo el avance al superar a los Aston Martin, pero también cerrando la brecha conforme a los 16 pilotos que avanzan a la Q2.

Aunque el piloto mexicano no esperaba ser más competitivo en Barcelona señalando que el circuito exhibiría las desventajas del MAC, la situación ha sido diferente. 

El hecho de que de nueva cuenta se colocara cerca de las posiciones de corte dejó satisfecho a Graem Lowdon, director del equipo. 

“Hoy cerramos otra sesión de clasificación positiva en un circuito más exigente que los anteriores”, dijo el directivo de Cadillac. 

Lowdon destacó la reducción de tiempos que ha visto respecto a sus rivales directos. “Nuestra distancia con la zona media se va reduciendo progresivamente, con Checo a poco más de una décima de la posición de uno de los Williams, lo que demuestra el esfuerzo que estamos realizando como equipo”. 

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“El rendimiento de Valtteri Bottas se vio afectado en la FP3 por un problema que pudimos detectar y solucionar antes de la clasificación. El equipo hizo un buen trabajo para tener su coche listo a tiempo para la sesión”. 

Pérez advirtió luego de la clasificación que no todo está perdido dado que han ahorrado un set de neumáticos blandos que esperan les de ventaja al momento de la carrera. Al igual que el piloto mexicano, Lowdon apuntan que los neumáticos podrían determinar el resultado de la carrera. 

“De cara a mañana, sabemos que el aumento de las temperaturas será un factor importante para todos, y la degradación de los neumáticos tendrá un papel fundamental. Veremos qué nos depara la carrera y buscaremos aprovechar cualquier oportunidad que se presente”, indicó el directivo que, a diferencia de Mónaco, no da la ilusión de poder pensar en la zona de puntos dado que Barcelona es una carrera donde es complicado adelantar. 

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