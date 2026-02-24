Buxton advierte que Cadillac F1 ya ha costado mil millones de dólares antes de su debut

Will Buxton afirma que el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 ya se ha convertido en una iniciativa de 1,000 millones de dólares, mientras el equipo estadounidense espera con ilusión su primer gran premio en Australia.

Cadillac fue aprobado como el undécimo equipo de F1 en marzo de 2025, lo que supuso la entrada de la marca de General Motors en el campeonato, que en los últimos años se ha expandido rápidamente en el mercado estadounidense.

Con su infraestructura repartida por varios continentes, con su sede central de en Fishers, Indiana, otras fábricas en Charlotte, Carolina del Norte, y Warren, Míchigan, además de unas instalaciones en Silverstone, Reino Unido, el experto en F1 cree que esto está creando puntos de presión innecesarios.

En el podcast Up to Speed, Buxton destaca cómo la escudería ha abordado la serie como un lienzo en blanco, a diferencia de Audi, que ha comprado un equipo ya existente.

"Pongamos una base de referencia desde el principio. Ya han gastado, y aún no han dado una vuelta con rabia, 1000 millones de dólares", dijo. "Eso es lo que se cree que han gastado hasta ahora. Solo para llegar a la parrilla.

Y no tienen patrocinador principal. Así que es una empresa enorme, no solo para Cadillac y General Motors, sino también para TWG, Dan Towriss y todo el grupo que hay detrás y que ha puesto en marcha este equipo. Es una empresa financiera gigantesca".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Continuó cuestionando la sostenibilidad de un proyecto de este tipo. "Me pregunto cuántos de ellos seguirán adelante. Tener tres bases puede que no sea una estrategia óptima para ningún equipo, y mucho menos para uno nuevo.

Y creo que hay dos cuestiones distintas en cuanto al rendimiento de Cadillac como equipo estadounidense. Una es la cultura laboral estadounidense, que consiste en no tener tiempo libre. Trabajas, sigues trabajando, te matas a trabajar. ¿Familia? ¿Qué familia? Trabajas.

Pero también está la mentalidad de la F1, que es: si no te gusta, vete a hacer otra cosa, porque encontraremos a alguien más joven y más barato que lo haga, que haga el trabajo que tú no quieres o no estás dispuesto a hacer.

Si estás en el Reino Unido, trabajas todo el día. Luego tienes que trabajar casi toda la noche porque Estados Unidos aún no se ha despertado. Así que duermes tres horas y la temporada ni siquiera ha empezado".

Será una dura batalla para el equipo, pero con el apoyo de sus experimentados pilotos, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, y con sus coches a solo tres décimas de distancia durante las pruebas de Baréin, parte con buen pie. Al menos, comenzará el año con más confianza que el Aston Martin, que está pasando apuros.