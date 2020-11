Button: "Alonso es mucho más un hombre de equipo ahora"

Fernando Alonso, bicampeón mundial de F1, volverá a la categoría el próximo año con Renault después de decidir retirarse de la categoría a finales de 2018 para disputar otras categorías y carreras.

Alonso ganó las 24 horas de Le Mans dos veces con Toyota, además de llevarse el título del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA junto a Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima.

También debutó en el Rally Dakar a principios de este año con Toyota, además de competir en las 500 millas de Indianápolis, y ahora volverá a centrar su atención en la F1 con Renault a partir del próximo año.

El español no es el primer piloto que vuelve a la F1 después de un tiempo fuera probando diferentes categorías. Kimi Raikkonen hizo lo mismo después de dejar Ferrari en 2009, probando los rallies y NASCAR antes de regresar a la F1 para 2012.

El campeón del mundo de F1 2009, Jenson Button, que fue compañero de equipo de Alonso en McLaren en 2015, cree que su etapa fuera de la F1 habría aportado algo bueno a Alonso de una manera similar a Raikkonen.

"[Raikkonen] se alejó de la F1 y pasó unos años fuera, y se dio cuenta de lo buena que es la F1", dijo Button a Motorsport.com. “Por eso vuelven y por eso Fernando vuelve. A Kimi le ayudó y creo que Fernando volverá como un mejor piloto".

“No sé si con más habilidades como piloto de carreras o en cuanto a la forma en que trabaja con el equipo, pero creo que será muy diferente".

“Será interesante de ver, porque al Fernando de hace tres o cuatro años, no lo querrías en tu equipo. Pero ahora creo que es mucho más un hombre de equipo y entiende qué es necesario para triunfar".

Button dejó la Fórmula 1 al final de la temporada 2016, y salvo una aparición en el Gran Premio de Mónaco en 2017 (precisamente sustituyendo a Alonso), desde entonces se ha centrado en las carreras de GT.

Button debutó en las 24 Horas de Le Mans en 2018 y ganó el título de Super GT de ese año, y se estrenó en el British GT con su equipo Jenson Team Rocket RJN en Silverstone a principios de este mes.

Cuando se le preguntó si alguna vez había deseado haber estado más tiempo en la Fórmula 1, Button dijo: “Es gracioso, porque ahora miro la F1 y pienso: 'Ojalá lo hubiera hecho un par de años más".

“Pero es fácil mirar atrás y decir eso, olvidas que diste mucho a la F1, que pasé 17 años compitiendo en esa categoría y estaba realmente cansado al final y mentalmente agotado".

“Necesitaba salir. A finales de 2014 les dije a mis compañeros: 'Me voy a retirar, ya he tenido suficiente'. Y ellos me dijeron 'No, no, no, solo haz un año más'. Bueno, a finales de 2015 tuve un buen año, pero pensé 'No, quiero irme'. Y me dijeron 'No, solo un año más".

“En 2016, a mitad de año, se apagó la llama y fue entonces cuando supe que era el momento adecuado porque, antes de acabar el año, ya había decidido que era suficiente".

“Era el momento adecuado para retirarse. ¿Debería haber vuelto y haber hecho uno o dos años? Quizás, pero me he divertido mucho compitiendo en Japón. Fue mucho más relajado y divertido".

Además de Button, ¿recuerdas a todos los pilotos que coincidieron con Fernando Alonso en F1?

(Si no se te ven las fotos, pulsa en 'versión completa' al final del artículo)

Jenson Button 1 / 107 Foto de: XPB Images Juan Pablo Montoya 2 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Jean Alesi 3 / 107 Foto de: Jordan Grand Prix Rubens Barrichello 4 / 107 Foto de: LAT Images Enrique Bernoldi 5 / 107 Foto de: Mark Gledhill Luciano Burti 6 / 107 Foto de: Jaguar Racing David Coulthard 7 / 107 Foto de: DaimlerChrysler Pedro de la Rosa 8 / 107 Foto de: XPB Images Tomas Enge 9 / 107 Foto de: Prost Grand Prix Giancarlo Fisichella 10 / 107 Foto de: XPB Images Heinz-Harald Frentzen 11 / 107 Foto de: Arrows Grand Prix International Mika Hakkinen 12 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Nick Heidfeld 13 / 107 Foto de: Sauber Petronas Eddie Irvine 14 / 107 Foto de: Jaguar Racing Fernando Alonso y Tarso Marques 15 / 107 Foto de: Minardi Formula 1 Gaston Mazzacane 16 / 107 Foto de: Prost Grand Prix Olivier Panis 17 / 107 Foto de: British American Racing Kimi Raikkonen 18 / 107 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Giancarlo Fisichella 19 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Ralf Schumacher 20 / 107 Foto de: XPB Images Jarno Trulli 21 / 107 Foto de: XPB Images Jos Verstappen 22 / 107 Foto de: Mark Gledhill Jacques Villeneuve 23 / 107 Foto de: XPB Images Michael Schumacher 24 / 107 Foto de: XPB Images Alex Yoong 25 / 107 Foto de: Brousseau Photo Ricardo Zonta 26 / 107 Foto de: Mark Gledhill Anthony Davidson 27 / 107 Foto de: Brousseau Photo Felipe Massa 28 / 107 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Allan McNish 29 / 107 Foto de: Renault F1 Mika Salo 30 / 107 Foto de: Toyota Racing Takuma Sato 31 / 107 Foto de: XPB Images Mark Webber 32 / 107 Foto de: XPB Images Zsolt Baumgartner 33 / 107 Foto de: Jordan Grand Prix Cristiano da Matta 34 / 107 Foto de: Toyota Racing Ralph Firman 35 / 107 Foto de: Jordan Grand Prix Marc Gené 36 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Nicolas Kiesa 37 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Antonio Pizzonia 38 / 107 Foto de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Justin Wilson 39 / 107 Foto de: Jaguar Cars and Wieck Media Services, Inc. Gianmaria Bruni 40 / 107 Foto de: Minardi Formula 1 Timo Glock 41 / 107 Foto de: Jordan Grand Prix Christian Klien 42 / 107 Foto de: XPB Images Giorgio Pantano 43 / 107 Foto de: Jordan Grand Prix Christijan Albers 44 / 107 Foto de: Minardi Formula 1 Robert Doornbos 45 / 107 Foto de: XPB Images Patrick Friesacher 46 / 107 Foto de: Minardi Formula 1 Narain Karthikeyan 47 / 107 Foto de: XPB Images Vitantonio Liuzzi 48 / 107 Foto de: XPB Images Tiago Monteiro 49 / 107 Foto de: LAT Images Alexander Wurz 50 / 107 Foto de: XPB Images Yuji Ide 51 / 107 Foto de: XPB Images Robert Kubica 52 / 107 Foto de: XPB Images Franck Montagny 53 / 107 Foto de: XPB Images Nico Rosberg 54 / 107 Foto de: Williams F1 Scott Speed 55 / 107 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Sakon Yamamoto y Takuma Sato 56 / 107 Foto de: Super Aguri F1 Team Heikki Kovalainen 57 / 107 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton 58 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Kazuki Nakajima 59 / 107 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Adrian Sutil 60 / 107 Foto de: XPB Images Sebastian Vettel 61 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Markus Winkelhock 62 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Sébastien Bourdais 63 / 107 Foto de: XPB Images Nelson A. Piquet 64 / 107 Foto de: XPB Images Jaime Alguersuari 65 / 107 Foto de: XPB Images Luca Badoer 66 / 107 Foto de: XPB Images Sebastien Buemi 67 / 107 Foto de: XPB Images Romain Grosjean 68 / 107 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Kamui Kobayashi 69 / 107 Foto de: XPB Images Karun Chandhok 70 / 107 Foto de: XPB Images Lucas di Grassi 71 / 107 Foto de: XPB Images Nico Hulkenberg 72 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Vitaly Petrov 73 / 107 Foto de: LAT Images Bruno Senna 74 / 107 Foto de: XPB Images Jerome d'Ambrosio 75 / 107 Foto de: XPB Images Paul di Resta 76 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Pastor Maldonado 77 / 107 Foto de: LAT Images Sergio Pérez 78 / 107 Foto de: XPB Images Daniel Ricciardo 79 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Charles Pic 80 / 107 Foto de: XPB Images Jean-Eric Vergne 81 / 107 Foto de: XPB Images Jules Bianchi 82 / 107 Foto de: XPB Images Valtteri Bottas 83 / 107 Foto de: LAT Images Max Chilton 84 / 107 Foto de: XPB Images Esteban Gutiérrez 85 / 107 Foto de: XPB Images Giedo van der Garde 86 / 107 Foto de: XPB Images Daniil Kvyat 87 / 107 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Andre Lotterer 88 / 107 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Marcus Ericsson 89 / 107 Foto de: Sutton Motorsport Images Alexander Rossi 90 / 107 Foto de: XPB Images Will Stevens 91 / 107 Foto de: XPB Images Kevin Magnussen 92 / 107 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Roberto Merhi 93 / 107 Foto de: XPB Images Felipe Nasr 94 / 107 Foto de: XPB Images Max Verstappen 95 / 107 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Carlos Sainz 96 / 107 Foto de: XPB Images Rio Haryanto 97 / 107 Foto de: XPB Images Esteban Ocon 98 / 107 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Jolyon Palmer 99 / 107 Foto de: XPB Images Stoffel Vandoorne 100 / 107 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pascal Wehrlein 101 / 107 Foto de: XPB Images Pierre Gasly 102 / 107 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 103 / 107 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Brendon Hartley 104 / 107 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll 105 / 107 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Charles Leclerc 106 / 107 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergey Sirotkin 107 / 107 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

Related video