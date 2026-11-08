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¿Cuál es la situación de un posible GP de Buenos Aires de F1 tras la reunión en Interlagos?

Jorge Macri se reunió en el marco del GP de Brasil con Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, para presentar formalmente el interés de la Ciudad de Buenos Aires en organizar un Gran Premio. El campeonato lo ve como un primer paso oficial de un proceso que aún está en una etapa temprana.

Federico Faturos Filip Cleeren

Publicado: 8 nov 2026, 13:51

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Stefano Domenicali, CEO de la F1, y Jorge Macri, Jefe de Gobierno de Buenos Aires. (Foto: Juan Iribarren)

Buenos Aires hace tiempo que está trabajando en recuperar una plaza en el calendario de la Fórmula 1 para Argentina, que tuvo por última vez a la máxima categoría en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en la temporada de 1998.

El gobierno local, en asociación con el Grupo OSD como promotor, ya tiene confirmado la visita del Mundial de MotoGP para abril del año que viene, para lo cual se está realizando una renovación integral del Autódromo que comenzó en enero de este año y avanza para ser terminada en los primeros meses de 2027.

Como muestra de qué tan serio es el interés de Buenos Aires por contar con la Fórmula 1, el gobierno local decidió aprovechar la obra de refacción del Autódromo para MotoGP y llevarlo también a los estándares necesarios para, eventualmente, poder recibir también a la máxima categoría del automovilismo.

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En ese marco, Jorge Macri tuvo un primer encuentro formal con Stefano Domenicali en el circuito de Interlagos para registrar oficialmente las intenciones de Buenos Aires de unirse al calendario de la Fórmula 1.

"Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos. Y para nosotros era importante poder tener una conversación con Stefano Domenicali directamente, transmitirle este compromiso, cómo estamos avanzando y, bueno, establecer los pasos que siguen para poder llevar de nuevo la Fórmula 1", dijo Macri tras la reunión ante la prensa en el circuito, donde estuvo Motorsport.com.

Buenos Aires quiere aprovechar el impulso que Franco Colapinto le dio a la F1 en Argentina.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Nosotros tomamos una decisión hace algunos meses de trabajar ya con la obra para la Fórmula 1, aunque teníamos el contrato con el MotoGP, pero ya con la empresa de ingeniería Tilke, trabajar en el diseño de la pista, la infraestructura, desde paddock a seguridad para Fórmula 1. Así que hicimos ese upgrade. Así que el primer paso es terminar la obra, como corresponde. Venimos con un cronograma levemente adelantado, cosa que nos da cierta tranquilidad porque ustedes saben que el clima en el verano va a estar difícil".

Contar con un circuito en condiciones es apenas uno de los muchos requisitos para tener un Gran Premio de Fórmula 1. También se requiere de una solidez financiera para, entre otros aspectos, afrontar por varios años -Macri indicó que se conversó de un acuerdo por cinco años- el pago anual al campeonato para organizar la carrera.

Preuguntado al respecto, el jefe de Gobierno sostuvo que ese punto no fue un tema de conversación el viernes con Domenicali: "Son todos detalles que vamos a ir hablando. Obviamente tener a la Fórmula 1 requiere tener una estructura financiera acorde, pero lo primero es, me parece que es muy importante, Domenicali reconoció la pasión que hay en Argentina por el deporte motor en general, por los fierros, como yo le dije así, por los fierros. La verdad que hay una expectativa inmensa.

"Los aspectos de cómo se estructura financieramente un acuerdo son aspectos que se van a ir trabajando. Obviamente no es fácil competir con países que tienen estructuras financieras muy poderosas, pero creo que estamos en condiciones de darle a la Fórmula 1 la certeza que necesita para un contrato de largo plazo. Esto es importante también".

El interés de Buenos Aires por la Fórmula 1 llega en un momento en que el campeonato cuenta con casi la totalidad de sus plazas del calendario cerradas para los próximos años, y con pedidos de otros países para sumarse en una era de gran popularidad del deporte, que registró un claro crecimiento en la última década desde que Liberty Media tomó el control.

Fuentes de la Fórmula 1 confirmaron a Motorsport.com que la reunión sirvió para registrar oficialmente el interés de Buenos Aires en ser anfitriona de una carrera, para lo cual se entregó una carta y se discutieron los varios requerimientos necesarios para organizar un Gran Premio De todos modos, se entiende que el proceso continúa en una etapa temprana y que aún hay mucho trabajo por delante para que la capital de Argentina tenga acción de la máxima categoría nuevamente.

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