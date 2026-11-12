Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Bruno Senna quiere que Antonelli pilote un coche de Ayrton Senna el próximo año
Bruno Senna espera darle al campeón de Fórmula 1 de 2026 Kimi Antonelli la oportunidad de conducir uno de los autos históricos de Ayrton Senna el próximo año
Lydia Mee
Publicado: 12 nov 2026, 3:09
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El expiloto de Fórmula 1 Bruno Senna dice que quiere darle a Kimi Antonelli la oportunidad de conducir uno de los coches de Ayrton Senna el próximo año, después de que el campeón mundial de 2026 visitara la finca de la familia en Brasil.
Antonelli llegó a la finca días después de asegurar su primer campeonato de F1 en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el piloto más joven en la historia de la serie en ganar el título.
Hablando en el podcast de F1 [[ITALIC_1:Beyond The Grid]], Bruno dijo que el piloto de Mercedes apenas quería bajarse del Lotus 98T con el que compitió su tío en 1986.
"Fue realmente, realmente divertido verlo", dijo. "Tenemos el Lotus, el coche del 86. Lo hicimos subirse al coche, y no quería salir del coche. Tenías el mando de presión del turbo, y él estaba explorándolo todo: tener una especie de barra estabilizadora que puedes cambiar, y hay una palanca de cambios".
El amor de Antonelli por el Lotus 98T le dio a Bruno la idea de que el italiano conduzca el coche el próximo año.
"Esto fue algo bastante divertido: estaba hablando [sobre] el próximo año, cuando Lotus o McLaren quieran hacer algo, podemos intentar organizar que [él] conduzca uno de estos coches porque encaja muy bien en el coche", continuó.
"Ya sabes, su estatura es perfecta para ello. Su padre decía: ‘No estoy seguro de si puedes conducir el coche manual’, y Kimi decía: ‘¡claro que puedo!’"
Además de sentarse en el Lotus 98T, Antonelli también pasó algo de tiempo en la pista de karts que Ayrton diseñó en la finca, donde Bruno vio de primera mano lo que el joven de 20 años puede hacer.
"Finalmente, condujimos en la pista de karts que diseñó Ayrton", añadió. "Era algo realmente divertido cuando yo era niño, y Kimi fue increíble. Era muy rápido, muy constante. Lo pasamos bien. Diría que fui más lento porque peso 10 kg más, pero creo que, para ser sincero, hay algo más que eso. Fue increíble.
"La pista estaba muy sucia, muy llena de piedras. Kimi fue capaz de crear una trazada, y pudo mantenerse dentro de esa trazada de forma muy constante. Fue realmente impresionante. No podía salirse 10 cm porque entonces ni siquiera te vas largo: te vas al césped y haces un trompo porque estaba muy sucia. Fue una experiencia muy buena y mostró por qué es campeón mundial."
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