Brown: Pérez y Norris no tienen una rivalidad en la Fórmula 1

Lando Norris y Sergio Pérez han tenido diversos enfrentamientos en pista durante la temporada 2021 de la Fórmula 1, con algunos incidentes acaparando la atención de las transmisiones de televisión.

En el Gran Premio de Austria de este año, durante el reinicio de la carrera luego de la salida del coche de seguridad en la primera vuelta por el abandono del Alpine de Esteban Ocon, Pérez intentó atacar al británico. El de Red Bull buscó el movimiento por el exterior de la curva 4, pero el inglés, que había arrancado desde la primera línea, defendió su posición y llevó a Checo a salirse a la leca y caer hasta la décima posición.

Este movimiento provocó una sanción de cinco segundos sobre Norris. Posterior a la carrera, el inglés de McLaren calificó el intento de Checo como un movimiento “estúpido”.

Un nuevo enfrentamiento se dio en el final del Gran Premio de los Países Bajos cuando Pérez alcanzó a Norris. El mexicano contaba con un mejor ritmo respecto a su rival gracias a contar con neumáticos blandos y consiguió el adelantamiento en la línea externa de la primera curva a dos giros del final.

El británico no cedió e incluso pareció continuar como si el de Red Bull no estuviera a su lado, lo que llevó a un contacto entre ambos coches, pero sin impedir el adelantamiento de Pérez.

A pesar de los duelos, Zak Brown, CEO de McLaren, no considera que exista una rivalidad entre su piloto y Pérez, quienes además pelean junto con Valtteri Bottas el tercer puesto del campeonato de pilotos.

“Realmente no creo que tengan una rivalidad”, expresó el directivo durante su asistencia al circuito de Long Beach, final de IndyCar.

“Creo que han tenido un par de cosas. Pero si me hubieras dicho, ¿quién es el mayor rival de Lando? No habría dicho Checo. Creo que han tenido incidentes de carrera y no he oído a Lando hablar de ello, pero no le molestó”.

“Así que no pienso que exista una rivalidad entre Checo y Lando”.

A pesar de que en Rusia Lando Norris perdió el triunfo por una estrategia de pits errónea, Brown se encuentra satisfecho con las actuaciones del equipo, en especial por el triunfo de Daniel Ricciardo en Italia en condiciones en las que no esperaban estar al frente.

“No esperaba ganar este año, y pensé que si íbamos a ganar sería una carrera loca con coches de seguridad y banderas rojas. No me imaginaba tomar la delantera en la primera curva y no mirar atrás”, finalizó el directivo.