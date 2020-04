Briatore: Schumacher dejó Benetton porque quería reto de Ferrari

Después de cuatro temporadas en Benetton en las que logró 19 victorias y dos mundiales, Michael Schumacher aceptó la oferta de Jean Todt y se unió a Ferrari en 1996. A pesar de un comienzo difícil, el alemán rápidamente se adaptó y disputó el título a Jacques Villeneuve en 1997, antes de lograr cinco mundiales consecutivos entre 2000 y 2004.

Según Flavio Briatore, director de Benetton en ese momento, fue una sensación de tranquilidad mezclada con la atracción del legendario equipo Ferrari lo que empujó al alemán a probar la aventura en Maranello. Sin embargo, considera que ese cambio fue inevitable.

"Sabía que Michael quería ir a Ferrari", dijo el italiano para el podcast de la F1 Beyond the Grid. "Para mí, todos los pilotos de Fórmula 1 quieren correr con Ferrari. Cuando me lo dijo, no me sorprendió. Habíamos ganado dos campeonatos muy rápido. Le resultaba demasiado fácil con Benetton, quería el reto con Ferrari. Y también hay que tener en cuenta el dinero: el salario que le ofrecía Ferrari era imposible de igualar para mí".

El tiempo dio la razón a Schumacher. Desde que se fue el alemán y hasta que se convirtieron en Renault, Benetton solo logró una victoria más, mientras Michael acumulaba triunfos.

"Mantuvimos una buena relación. Cuando ganó su primer título con Ferrari, fui el primero en felicitarlo. Por supuesto, Ferrari fichó a algunas personas de Benetton, eso es normal. Ross [Brawn], Rory [Byrne]... pero ellos tardaron cinco años en ganar su primer campeonato", recuerda Briatore.

El italiano tampoco oculta que trató de persuadir a su piloto para que no se fuera, y tenía la esperanza de que el alemán pudiera ganar otros títulos con su equipo: "Si Michael se hubiera quedado en Benetton, habríamos ganado dos títulos más. Le dije: 'Michael, eres joven, y ya eres rico'. Corramos dos años más, ganemos dos títulos más, y luego ya ve a Ferrari como cuádruple campeón y no como doble".

