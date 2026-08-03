Briatore critica el formato de los fines de semana de F1 y pide 24 sprints al año

La presencia de las carreras sprint en la Fórmula 1 divide opiniones entre aficionados y pilotos. Sin embargo, para Flavio Briatore, el formato actual, con seis carreras cortas al año, todavía es muy poco.

En una entrevista con el sitio The Race, el asesor ejecutivo de Alpine sugirió un cambio como mínimo radical: implementar sprints en todas las pruebas de la temporada, tal como sucede en el campeonato de MotoGP.

En la visión del dirigente italiano, los viernes tradicionales no ofrecen un espectáculo lo suficientemente bueno para el público. Con sesiones centradas solo en pruebas técnicas y datos de ingeniería, la competitividad real acaba quedando en segundo plano hasta el sábado.

"Creo que necesitamos las carreras sprints. Si dependiera de mí, las tendríamos en todos los grandes premios, porque necesitamos ofrecer algo más al espectador. No hacemos nada por el público, porque la mañana del viernes es puramente técnica. Los pilotos dan dos vueltas, vuelven a boxes y la gente en el circuito no ve nada", explicó Briatore.

Para el italiano, tener la sprint en el cronograma garantiza que el piloto esté disputando algo valioso desde el comienzo mismo del fin de semana, además de duplicar la emoción del público en el momento más tenso de la carrera: la salida.

"Después del sábado por la mañana tienes la clasificación y se acabó, vas a la carrera. Con la sprint al menos pasas a tener dos carreras, dos salidas, y el piloto está corriendo por un objetivo. No está pilotando solo para los ingenieros. Para mí, deberían ser 24 carreras, 24 sprints", concluyó.