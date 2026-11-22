Fórmula 1 Las Vegas GP

Briatore celebra la mejor cosecha del año de Alpine en Las Vegas y destaca a Gasly y a Colapinto

El quinto puesto de Pierre Gasly y el sexto de Franco Colapinto le dieron 18 puntos a Alpine en Las Vegas, su mayor cosecha de la temporada 2026.

Federico Faturos

Publicado: 22 nov 2026, 12:53

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Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Alpine encontró en el Gran Premio de Las Vegas el resultado que necesitaba para cortar una racha de seis carreras en las que apenas había sumado un punto. Pierre Gasly terminó quinto y Franco Colapinto fue sexto en una competencia de constantes cambios de posiciones, y Flavio Briatore celebró tanto los 18 puntos obtenidos como la actuación de sus pilotos.

"Hoy conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración", expresó el asesor ejecutivo de Alpine después de la competencia.

El equipo de Enstone logró mantenerse en la pelea con los autos de punta durante buena parte del gran premio. Gasly llegó a ser un contendiente al podio, mientras que Colapinto se recuperó de un primer stint complicado con neumáticos blandos usados y mejoró considerablemente su ritmo después de montar los medios nuevos.

La carrera también ofreció oportunidades que ambos pudieron aprovechar. La rotura del alerón delantero de Isack Hadjar, la salida de pista de George Russell y el contacto entre los Ferrari alteraron el orden del pelotón. Colapinto terminó sexto tras la penalización de diez segundos a Charles Leclerc e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, obtenido previamente este año en Canadá.

"Hubo una lucha muy ajustada y emocionante, algo fantástico para la Fórmula 1. Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada", señaló Briatore.

Flavio Briatore, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

El resultado tuvo un valor especial para Alpine por el contraste con las últimas fechas. El equipo había mostrado velocidad en distintos circuitos, pero problemas de fiabilidad, incidentes y sanciones le habían impedido convertir ese rendimiento en puntos con regularidad.

Para Colapinto, Las Vegas significó además el final de una racha de seis grandes premios sin sumar. El argentino destacó después de la carrera la mejora del comportamiento del A526 con los neumáticos medios y lo positivo que resultó poder luchar con McLaren y Ferrari.

Gasly, por su parte, consiguió por primera vez terminar en los puntos en Las Vegas, un circuito donde ya había mostrado velocidad en clasificación en ediciones anteriores. Aunque perdió terreno en la lucha por el podio en las últimas 15 vueltas, el quinto puesto le permitió concretar esa competitividad en carrera.

"En general, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, también es nuestro mejor resultado en lo que va de la temporada. Así que felicitaciones a todo el equipo", concluyó Briatore.

Con dos grandes premios por disputar, Alpine buscará trasladar el impulso de Las Vegas a Qatar y Abu Dhabi para cerrar de la mejor manera su temporada.

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