Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Briatore admite que lo hecho por en Brasil fue “decepcionante”

Flavio Briatore sostuvo que Alpine rindió “por debajo de lo esperado” durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil.

Federico Faturos

Publicado: 8 nov 2026, 22:03

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Alpine completó un fin de semana muy difícil en el circuito de Interlagos, donde Franco Colapinto terminó 13° y Pierre Gasly lo hizo en la 14ª posición después de una carrera en la que ninguno de los dos tuvo el ritmo necesario para luchar por los puntos.

El fin de semana presentó el desafío de las condiciones meteorológicas inestables de São Paulo, con períodos de fuertes lluvias, algo que ya había perjudicado a Alpine el sábado en la clasificación, cuando sus dos pilotos quedaron eliminados en la Q1.

Pese a ganar algunas posiciones en la parrilla por las penalizaciones de otros pilotos, ni Colapinto ni Gasly lograron avanzar significativamente en el clasificador, afectados por la falta de agarre con los neumáticos intermedios.

El resultado de Brasil dio continuidad a una racha difícil para Alpine, que apenas sumó un punto en los últimos seis grandes premios.

"Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado", sentenció Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

El italiano señaló la necesidad de que la escudería de Enstone encuentre respuestas a la falta de velocidad en pista mojada, ya que el ritmo fue más prometedor cuando el asfalto estuvo seco.

"Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana.

"Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia.

"Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas", concluyó.

Con los seis puntos que sumó Racing Bulls este domingo en Interlagos, la ventaja del equipo de Faenza sobre Alpine en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores aumentó a 45 unidades, a falta de tres grandes premios para el final de la temporada 2026.

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