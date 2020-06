Brawn: hándicap aerodinámico es "una suave corrección"

A partir de 2021 las restricciones a las pruebas aerodinámicas se han ajustado para que la cantidad de horas de túnel de viento y el uso de CFD permitidos por equipo se base en las posiciones del Campeonato Mundial de constructores del año anterior.

A partir del próximo año el equipo que ocupe el quinto lugar se le asignará el 100% del uso permitido, el campeón mundial el 90%, y el equipo que ocupe el décimo lugar el 112,5%.

A partir de 2022 ese rango se ampliará, y pasará del 70% para el campeón al 115% para el 10º lugar.

Brawn dice que el sistema funciona bien como una forma leve de hándicap ya que no impacta directamente en las carreras de la forma en que lo harían el lastre por rendimiento o carreras clasificatorias con parrilla invertida.

"Estoy satisfecho con ello, porque creo que es una suave corrección", dijo Brawn a Motorsport.com. "Sigue manteniendo la meritocracia, todavía tienes que salir a la pista y ganar la carrera".

"No estamos haciendo nada para perjudicar al piloto cuando está en la pista - no es un lastre por rendimiento. Es más bien como la NFL con el draft, donde los equipos menos exitosos tienen la mayor oportunidad inicialmente, pero igual deben rendir bien. No es como si les dieran puntos".

"Creo que es una oportunidad y un estímulo para los equipos más pequeños. Si consideras la situación real de alguien que invierte en Williams, Williams puede ahora decir legítimamente que tiene esta oportunidad en el futuro de salir del fondo de la parrilla".

"Ese es un buen incentivo. Creo que tendrá un suave efecto en corregir la competitividad de la parrilla, sin distorsionarla".

Brawn admite que la idea generó cierta oposición antes de ser aceptada.

"Fue realmente divertido en el sentido de que una de las personas de Mercedes se quejaba de ello, y yo le dije: 'Estás asumiendo que siempre vas a ganar'. Piensa por un momento que eres segundo o tercero, ¿no te gustaría tener un poco de ayuda?"

"Y de repente se dio cuenta de que si no ganaban, esto sería muy útil".