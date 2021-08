Brawn: En Bélgica tuvimos condiciones que no veíamos en décadas

El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 2021 pasó a la historia como la carrera más corta de la categoría, hasta ahora, pero también por las decisiones que se tomaron durante casi cuatro horas para solo permitir algunos giros en el circuito de Spa-Francorchamps.

La lluvia se convirtió en un factor que complicó la visibilidad en el circuito y después de tres horas de retrasos control de carrera intentó arrancar la competencia, pero después de dos giros completos ondeó por segunda vez la bandera roja antes de dar por terminada la competencia y repartir la mitad de los puntos a los 10 primeros.

En su columna posterior a cada gran premio, Ross Brawn, jefe deportivo de la categoría, mantuvo el discurso de Stefano Domenicali, indicando que habían hecho todo lo posible por tener una competencia, pero las condiciones de visibilidad lo impedían.

“Me siento fatal por los miles de aficionados que acudieron y desafiaron las condiciones de lluvia constante en las tribunas para apoyar a sus héroes. Han demostrado una gran dedicación y nunca olvidarán este fin de semana”, dijo en la web oficial de la Fórmula 1.

“Desgraciadamente, el tiempo ha jugado en nuestra contra. Fue implacable. La FIA hizo todo lo posible, enviando los coches dos veces detrás del Safety Car para evaluar las condiciones. El problema no era tanto la intensidad de la lluvia, sino su consistencia, que hacía que la visibilidad fuera muy escasa".

La lluvia con mayor intensidad se presentó el domingo durante la hora del almuerzo y, aunque también ofreció condiciones de pista mojada en la Fórmula 3 y la Porsche Supercup, Brawn considera que la situación de las horas posteriores fueron más complejas.

“Es bastante raro ver un fin de semana en el que el tiempo ha sido tan intenso, tan consistente. Se hizo todo lo posible para que la carrera se desarrollara con seguridad y, normalmente, hay una ventana en la que se puede sacar el coche de seguridad, pero no fue posible”.

“Al final, la seguridad era lo primero y no existían las condiciones suficientemente seguras para continuar la carrera. Así que la FIA hizo lo mejor que pudo en lo que han sido circunstancias muy difíciles, de las que no hemos visto en décadas".

Al hablar sobre la decisión de otorgar medios puntos con apenas unos giros en el circuito, Brawn dijo que era una forma de recompensar la labor hecha por los pilotos el sábado durante la clasificación cuando también enfrentaron condiciones difíciles en la lluvia.

“Se otorgaron medios puntos. No es lo ideal, pero si no puedes recompensar a alguien por la carrera, recompénsalo por su valentía en la clasificación. Una vuelta como la que hizo George Russell en la calificación a falta de una carrera completa debería ser recompensada. Como digo, no es lo ideal, pero es donde estábamos”.

El piloto británico de Williams se ubicó segundo para la parrilla de salida del domingo en Bélgica, superando a coches como los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas así como al Red Bull de Sergio Pérez. Para Brawn, el desempeño de Russell en Spa-Francorchamps le trajo a la memoria a un bicampeón de la parrilla.

“La actuación de George me recordó mucho a la de Fernando Alonso cuando condujo en un Spa mojado para Minardi en 2001. Estuvo impresionante en un coche que claramente no estaba a la altura. En esas condiciones, la relación entre el piloto y el coche cambia, y lo vimos con George el sábado”.

“No tiene un coche de primera fila, pero en esas difíciles condiciones en la clasificación, superó a gente con coches mucho mejores que el suyo. En mi opinión, sólo hay una decisión para Mercedes el año que viene con respecto al segundo asiento”, finalizó.