Mercedes anunció una reestructuración en la dirección de su equipo de Fórmula 1, con Bradley Lord ascendiendo para convertirse en el jefe de equipo adjunto de Toto Wolff.

Si bien Lord puede resultar reconocible para algunos como una voz que a menudo ha reemplazado a Wolff en las entrevistas desde el pitwall para Sky Sports en el Reino Unido durante los fines de semana de carrera, el británico suele mantenerse como una figura de perfil bajo en el ámbito público.

Entonces, ¿quién es?

Un camino poco habitual

Lord no es ajeno a la Fórmula 1, ya que comenzó en el campeonato hace 25 años como pasante en la oficina de prensa del antiguo equipo Benetton en 2001.

Eso lo llevó a ser ascendido a responsable de prensa senior en el equipo Renault campeón del mundo en 2006 —el mismo equipo, bajo otra denominación—, un puesto que ocupó durante dos años.

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Cruzando la línea que separa el periodismo de la comunicación corporativa, Lord se convirtió en editor de reportajes de la antigua revista F1 Racing en 2008 antes de regresar nuevamente al otro lado: primero con Renault como jefe de comunicaciones en 2010 y luego con Daimler AG —la empresa matriz de Mercedes— como responsable de comunicación en 2011.

Ese rol lo llevó a supervisar las operaciones de todos los programas de automovilismo de Mercedes desde Stuttgart, antes de centrarse en el equipo de Fórmula 1 de las Flechas Plateadas desde 2013 como responsable de comunicación.

Bradley Lord

Un año más tarde asumió como jefe de comunicación de F1 y en 2017 pasó a ser director de comunicación de Mercedes-Benz Motorsport, abarcando el período dorado del equipo en la categoría, en el que ganó siete títulos de pilotos y ocho campeonatos de constructores.

En 2021 llegó otro cambio de cargo, esta vez como director de comunicación estratégica y posteriormente chief communications officer, funciones que se combinaron con el rol de representante del equipo en 2024, que en gran medida sirvió como plataforma para su nuevo puesto.

Como explicó Mercedes, Lord ha sido "fundamental en la configuración de la cultura del equipo, su comunicación y su cohesión estratégica general".

Su rostro puede resultar familiar para la audiencia de la F1 por las numerosas imágenes en el garaje durante la montaña rusa emocional de Wolff en la lucha por el título de 2021 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Ahora será la mano derecha de Wolff —si es que no lo era ya—, ocupando el vacío que había dejado la salida en 2024 del exdirector de desarrollo de pilotos Jerome d'Ambrosio, ahora en Ferrari.