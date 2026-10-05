Valtteri Bottas viaja en bicicleta desde Malasia hasta Singapur para la siguiente carrera de F1

Valtteri Bottas, piloto del equipo Cadillac de F1, ha elegido recorrer en bicicleta 350 kilómetros desde el Sepang International Circuit hasta Singapur en lugar de tomar un vuelo entre los grandes premios consecutivos.

El piloto finlandés comenzó el viaje de varios días tras su abandono prematuro del Gran Premio de Baréin del domingo en Malasia. El evento, celebrado en Sepang, fue la primera carrera de F1 en ese circuito desde 2017 y fue ganado por Max Verstappen, de Red Bull.

La carrera de Bottas fue breve. Tras optar por salir con neumáticos slick, hizo un trompo hacia la grava y se retiró nueve vueltas después de iniciada la carrera, provocando la salida del coche de seguridad.

"Siempre iba a ser un riesgo salir con slicks con el compuesto de neumático blando y hoy no terminó de salir bien", explicó Bottas en el informe del equipo posterior a la carrera.

"Cuando empezó la carrera y vi lo rápido que pasaban los coches con los neumáticos intermedios, te das cuenta rápidamente de la situación en la que estás. Pensábamos que la pista se secaría más rápido, y pensamos que valía la pena intentar algo, pero al final no funcionó.

"Asumí algunos riesgos tratando de mantenerme con el pelotón y al final fue mi error el que puso fin a nuestra carrera, y solo puedo pedir disculpas al equipo por ello".

Luego de esa decepción, en lugar de viajar directamente a Singapur por vía aérea como el resto del paddock, Bottas comenzó el primer tramo de su viaje en bicicleta hacia el sur, rumbo al Marina Bay Street Circuit, el domingo por la noche. El piloto de Cadillac planea completar el trayecto por etapas, con el objetivo de llegar a Singapur a tiempo para los compromisos obligatorios con los medios del jueves.

"Lo más ridículo es que todos los demás van en avión. Son unas cinco horas en coche, quizá parar en algún sitio bonito por el camino. Ver un poco más del mundo que hotel-aeropuerto-circuito", comentó un fan en una publicación compartida por Autosport.

"Denle el WDC. Ya he visto suficiente... recoge todo, Kimi", publicó otra persona, mientras otro fan añadió: "El hecho de que esté haciendo esto entre fines de semana de carrera reales y no solo como una maniobra publicitaria es lo más Bottas de la historia".