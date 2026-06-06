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Fórmula 1 GP de Mónaco

Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"

Valtteri Bottas fue más crítico con la situación de Cadillac luego de la sesión de clasificación en Mónaco.

Luis Ramírez Benjamin Vinel
Edited:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mientras que Sergio Pérez ve un pequeño progreso en Cadillac a pesar de no haber alcanzado la Q2 en Mónaco, para Valtteri Bottas hay muchos pasos que dar adelante para poder cumplir con los objetivos, especialmente tras una compleja sesión de clasificación en el Principado donde ambos coches quedaron eliminados en la Q1. 

La frustración del finlandés fue evidente al hacer un balance de las nulas mejoras respecto a la fecha anterior. Al ser cuestionado sobre el balance del monoplaza dijo: “Intentamos realmente de todo con la configuración del auto este fin de semana para lograr que el andar fuera mejor”. 

Por esta razón, Bottas explicó las limitaciones técnicas que comprometen el rendimiento en las zonas bacheadas de Montecarlo al argumentar que “lo mejoramos un poquitito, pero sigue sin ser lo suficientemente bueno; entre más intentamos mejorar el andar, más carga perdemos con las alturas del coche y esas cosas. Es complicado”. 

Más de la F1:

Sin ritmo ante el resto de los rivales

Cadillac logró salir del fondo de la parrilla, al menos comparando con Aston Martin y con Sergio Pérez ubicándose en medio de los Haas, aunque esto no es un consuelo para Bottas. 

“Vemos estos destellos de que a veces nos estamos acercando un poco más. Pero la realidad es que seguimos estando hacia la parte trasera”. 

Por lo anterior, de cara a la competencia del domingo, el panorama luce adverso y dependiente de factores externos. 

“Sabemos que realmente no tenemos el ritmo para avanzar. Estamos ahí peleando con Aston. Necesitamos un milagro si queremos acercarnos al top diez”, aseveró. 

Al ser cuestionado sobre su opinión del manejo en el Principado con los nuevos coches de F1 2026, el finlandés fue directo. ““para mí, ha sido el Mónaco más difícil en el que he estado en términos de cómo se comporta y cómo se maneja el auto”.

“Es bastante diferente. Ahora tenemos tanta potencia y torque en esta pista con todas las esquinas, pero no tenemos mucho agarre”, explicó. 

“La cuestión ahora con el despliegue de energía aquí es que todo el mundo va con el despliegue completo en todas partes. No puedes marcar una diferencia con un impulso extra aquí”, indicó el finlandés quien no espera una carrera con muchos adelantamientos: “No tenemos DRS como teníamos en el pasado. No creo que vaya a ser más fácil”.

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