Bottas: No rompí ningún acuerdo de caballeros en el choque

Bottas y Russell chocaron mientras luchaban por el noveno puesto en el Gran Premio de Emilia Romagna del domingo, y la gravedad de su choque provocó una bandera roja.

Ambos pilotos se culparon mutuamente de haber provocado el accidente, que dejó el coche Mercedes de Bottas con una cantidad significativa de daños que podrían limitar los planes de desarrollo del equipo para el resto del año.

Russell afirmó, inmediatamente después del incidente, que Bottas había roto un acuerdo de caballeros entre los pilotos.

"Entre todos los pilotos, hemos tenido este acuerdo de caballeros de que cuando hay un coche más rápido que se acerca con el DRS, no mueves el volante en el último momento", dijo Russell, comparando el movimiento con las acciones de Max Verstappen en frenada en 2015 que llevaron a reescribir esa regla.

"Es el más pequeño de los movimientos, pero cuando vas a 350 km/h, y vas 50 km/h más rápido que el coche de delante, es enorme".

Russell se ha disculpado el lunes con Bottas por su reacción al incidente, asumiendo la responsabilidad de la colisión que dejó al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, diciendo que el joven británico tenía "mucho que aprender".

Preguntado por Motorsport.com si había roto algún pacto de caballeros, Bottas respondió: "No, no lo veo así en absoluto".

"No hice ningún movimiento brusco. Creo que está bastante claro desde su cámara a bordo también, siempre dejé un espacio".

"No, por mi parte, fue limpio. Y por supuesto que me defiendo, no le voy a dejar espacio. Pero también cuando corro, tengo respeto. Así que lo veo de forma diferente a él".

Los comisarios que investigaron el incidente confirmaron que Bottas no cambió su línea en absoluto en la aproximación a la curva 2, considerando la colisión como un incidente de carrera.

Bottas dijo que podría haber sido "mucho más agresivo" a la hora de defender la posición, y que Russell debería haber sido consciente de que la línea exterior estaría todavía húmeda.

"Él sabía que iba a estar húmedo allí, porque hemos ido allí vuelta tras vuelta", dijo Bottas.

"Yo también lo sabía, y simplemente no era un lugar para ir en esas condiciones con slicks. Pero aún así fue allí".

"Fue su elección ir allí, yo estaba haciendo mi trabajo tratando de defender, y no voy a alejarme y dejarle el lado seco. Así son las cosas".