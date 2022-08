Bottas: por primera vez no tengo que preocuparme por mi futuro

Valtteri Bottas se unió a la escudería suiza Sauber al comienzo de la temporada tras cinco años en Mercedes, donde ganó diez carreras y terminó segundo en la carrera por los puntos en dos ocasiones, por detrás de su compañero Lewis Hamilton.

Aunque para el finlandés el cambio de equipo ha supuesto un descenso desde los primeros puestos hasta el centro de la parrilla, está disfrutando mucho y ha aportado 41 de los 46 puntos de Alfa en lo que va de temporada.

Quizás el factor más importante para él en el traspaso fue que esta vez ha firmado un contrato de varios años, por lo que su futuro está asegurado, algo que no podía decir en sus anteriores equipos, Williams y Mercedes, en donde solo acordaba una temporada.

"En realidad es la primera vez para mí, porque incluso en Williams siempre fue sólo un año. Es la primera vez que no tengo que estresarme y responder a preguntas, porque ahora para los pilotos que no saben lo que les va a pasar, no debe ser fácil", explicó Bottas en una entrevista con Motorsport.com.

Y la certeza sobre su futuro le ha ayudado a estar más tranquilo y a centrarse únicamente en su trabajo, y disfruta más de las carreras gracias a ello. "Esta es probablemente la temporada que más he disfrutado hasta ahora".

"De acuerdo, puede que no lo recuerde todo, pero realmente siento que ahora estoy disfrutando al máximo de la Fórmula 1. En cuanto a la carrera, es muy divertido, sobre todo en el centro de la parrilla porque las tácticas son muy diferentes. Puedes ganar muchos puestos con una buena decisión. Es un juego completamente diferente".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, en la parrilla de salida Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"En el pasado, en Mercedes, solíamos luchar con un solo equipo, por lo que sólo había que vigilar dos coches. Pero ahora tenemos que vigilar hasta seis coches, lo que no está mal".

Bottas concluyó diciendo que Alfa Romeo se siente como un equipo "bastante joven", donde el ambiente es también más relajado que en Mercedes.

"Cuando trabajo, por supuesto que trabajo duro, pero en mi tiempo libre hago lo que quiero. Ahora mismo tengo un gran equilibrio entre la F1 y mi vida fuera de la F1".

Ese tipo de libertad se refleja quizás en el hecho de que a principios de este año publicó una foto en su Instagram en la que se bañaba desnudo en un arroyo. Se convirtió en una gran sensación e incluso se convirtió en un póster, que luego se donó a la caridad, recaudando un total de 50.000 euros.

Cuando se le preguntó si habría publicado la foto si fuera un piloto de Mercedes, dijo: "No creo que lo hubiera hecho. Ahora estoy muy tranquilo fuera de la pista y no me importa tanto lo que piense la gente. Y esa fue una gran foto".

