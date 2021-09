"Bottas merecía seguir en Mercedes", dice Wolff

Este lunes, Alfa Romeo anunció la contratación de Valtteri Bottas para 2022, quien todo indica que será reemplazado por George Russell la próxima temporada en Mercedes.

Tras el anuncio, Wolff quiso agradecer la contribución que el finlandés había hecho durante su etapa en el equipo, y sugirió que había hecho lo suficiente como para seguir en 2022.

Sin embargo, Mercedes firmará a Russell como compañero de equipo de Lewis Hamilton el próximo año, y se espera que el anuncio llegue antes del Gran Premio de Italia de este fin de semana.

"No ha sido un proceso fácil ni una decisión sencilla para nosotros", admitió Wolff. "Valtteri ha hecho un trabajo fantástico en las últimas cinco temporadas y ha contribuido de forma esencial a nuestro éxito y a nuestro crecimiento".

"Junto con Lewis, ha sido un ejemplo de una buena asociación entre compañeros de equipo, y eso ha sido un arma valiosa en nuestras batallas por el campeonato y nos ha empujado a lograr un éxito sin precedentes".

"Se habría merecido completamente quedarse en el equipo, y me alegro de que haya podido elegir un reto emocionante con Alfa Romeo el próximo año para continuar su carrera al máximo nivel del automovilismo. Cuando llegue el momento, todos los miembros del equipo le mostrarán sus mejores deseos, porque será para siempre parte de la familia Mercedes".

Bottas ha logrado nueve victorias en carreras y 17 poles con Mercedes desde que se unió al equipo como sustituto de Nico Rosberg a principios de 2017.

Aunque no pudo aspirar a luchar por el mundial contra Hamilton, dice que dio todo lo que tuvo y que se va sin remordimientos.

"Cuando mire hacia atrás en el tiempo y recuerde mi etapa en Mercedes, quiero poder decir que he exprimido hasta la última gota de la oportunidad y no he dejado nada sobre la mesa; y quiero asegurarme de que acabamos nuestra relación como campeones", declaró Bottas.

"Ha sido un privilegio y un gran reto deportivo trabajar con Lewis, y la armonía en nuestra relación jugó un gran papel en los campeonatos de constructores que ganamos como compañeros de equipo".

"Más adelante llegará el momento de decir adiós. No es el momento aún, pero me gustaría agradecer a Toto y al equipo el respeto con el que tomamos la decisión juntos".

"Estoy muy contento de haber elegido mi nuevo reto con Alfa Romeo, una marca emocionante e icónica, y por la oportunidad de ayudar a llevar al equipo a avanzar en la parrilla".

"Tengo más ganas que nunca de competir para conseguir resultados y, cuando llegue el momento, de ganar. Pero por ahora, mi misión es clara: atacar al máximo con Mercedes, hasta la última vuelta en Abu Dhabi".