Bottas espera que Mercedes pueda recuperarse tras su mal comienzo

Bottas fue el primero en girar con el nuevo monoplaza W12 de Mercedes el viernes por la mañana, pero sólo pudo dar seis vueltas en la primera sesión de cuatro horas después de que un problema con la caja de cambios obligara al equipo a reemplazarla.

Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tomó el relevo en el coche por la tarde, pero sólo pudo dar 42 vueltas en condiciones de baja adherencia tras una tormenta de arena, saliéndose de la pista en varias ocasiones.

Esto dejó a Mercedes en la parte inferior de la tabla de kilometraje para el primer día y como el único equipo que no completó una distancia de carrera completa.

Bottas reconoció que fue un comienzo difícil para el programa de pruebas de Mercedes de cara a la temporada 2021.

"Yo estaba, y por supuesto todo el equipo, con muchas ganas de salir a la pista", dijo Bottas.

"En la primera vuelta, la de instalación, nos dimos cuenta de que había un problema con la caja de cambios. Obviamente, tuvimos que localizar el problema y cambiar la caja de cambios, lo que lleva bastante tiempo".

"Sólo al final pudimos dar unas vueltas, y luego hubo bandera roja, y eso fue todo. Seis vueltas en total, todas con rakes aerodinámicos en el coche, así que no hemos corrido mucho hoy. No ha sido un comienzo ideal".

Con la reducción de las pruebas a sólo tres días para 2021, Mercedes ya ha utilizado un tercio de su tiempo asignado antes de la nueva temporada, poniendo presión en los dos días restantes.

Pero Bottas consideró que el plan de rodaje para el segundo y tercer día significa que había mucho margen para que Mercedes recuperara el tiempo perdido.

"En realidad, lo bueno de este año es que si se pierde algo de tiempo, se puede recuperar, debido a la limitación de kilometraje", dijo Bottas.

"Con toda la eficiencia y el límite de costos, etc., no estamos llevando a cabo un programa supercargado en los otros días, así que espero que podamos ponernos al día y recuperar, si no todo, al menos la mayor parte".

"Estoy deseando que lleguen los próximos días".

Mercedes ha sido el único equipo que ha optado por no realizar un shakedown antes de los entrenamientos de pretemporada, guardando en cambio su día de filación para la próxima semana en Bahréin.

Preguntado sobre si fue un error no realizar un shakedown con el W12, Bottas respondió: "Es muy fácil decir después, claro que ahora sí, lo hubiéramos hecho antes".

"Pero en los últimos años todo ha sido bastante a prueba de balas, y ciertas cosas ya se han ejecutado en el banco de pruebas, etc. Podemos decirlo ahora, pero seguro que se revisará para el año que viene".