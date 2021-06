Bottas: Mercedes no me ha comunicado mi salida para 2022

Valtteri Bottas acabará contrato con Mercedes a finales de esta temporada, como le ha ocurrido cada año después de llegar al equipo de Brackley en 2017 procedente de Williams.

El finlandés ha ido renovando anualmente desde entonces, pero después de que George Russell, protegido de Mercedes y piloto actual de Williams, sustituyera a Lewis Hamilton en el GP de Sakhir 2020 y estuviera peleando por la victoria, el futuro de Bottas parece complicado.

Cuando en la rueda de prensa previa al GP de Francia 2021, séptima cita de la temporada de Fórmula 1, se le preguntó por si tiene un plan B en el caso de que su salida de Mercedes se confirme a finales de año, respondió: "No he pensado en ello tan profundamente, sinceramente".

"Obviamente, no siempre te puedes aislar del ruido que hay alrededor, y cada temporada es lo mismo, y las mismas preguntas y las mismas especulaciones, eso forma parte del deporte. Así que creo que es demasiado pronto para responder a eso en detalle. Todavía no hemos discutido nada sobre el contrato con Mercedes, y eso llegará a su tiempo. Ahora, el enfoque está en este triplete, y lo veremos después tal vez en algún momento, pero no hay mucho más que decir aún".

Algunas informaciones hablan de que Mercedes habría comunicado ya al finlandés que no contaría con él para 2022, pero cuando Motorsport.com le insistió en ello, Bottas lo negó.

"Ya sabes, con Toto [Wolff, jefe del equipo] hablamos a menudo, es normal para nosotros. Y también hemos hablado últimamente. Eso es normal. Pero eso no lo puedo confirmar, al menos nadie me lo ha dicho. Así que sí, eso no es cierto, es una especulación, y estoy seguro de que hay todo tipo de especulaciones que no se basan en ningún hecho. La gente está tratando de inventar historias, sólo por los clicks, ya sabes, así es como funciona", subrayó.

Bottas también aseguró que depende de cómo vaya cada temporada se sienta antes o después a negociar sus renovaciones con Wolff.

"Cada año es diferente. Depende de cómo haya sido tu temporada y de la situación general del equipo, si están buscando otras opciones o no, así que algunos años ha sido antes, otros después. Todo lo que puedo decir es que queremos centrarnos en las próximas tres carreras. Va a requerir mucho de nosotros como equipo antes de tomar cualquier decisión juntos. Y mi corazonada en este momento... No me he permitido pensar demasiado en eso, porque puede convertirse en una distracción, lo he aprendido. Solo quiero ganar carreras y, ya sabes, obtener los resultados que me propongo", asegura.

El cuatro veces campeón del mundo Alain Prost llegó a comentar en los últimos días que la situación de Bottas es "psicológicamente complicada", pero el finlandés señala el largo camino por recorrer este 2021 como respuesta.

"Si miro hacia atrás en los últimos cuatro años con el equipo, por supuesto que ha habido altibajos. En general, me he sentido cómodo, el equipo te exige mucho, lo que se espera, y yo le exijo mucho al equipo, y todo lo que queremos hacer es ganar, y ese es nuestro objetivo, cada carrera. Y si no ganamos, no es cómodo para nadie, y nos hace trabajar aún más duro", dijo.

"Nunca es una sensación cómoda cuando no tienes la temporada que te gustaría tener hasta ahora. Pero, así son las cosas. Todo en la vida y en el deporte siempre tiene altibajos, así que sé que las subidas están en el camino y los buenos momentos, y el equipo también lo sabe, y siento que hay un buen apoyo por su parte, lo que hace que sea más fácil de gestionar".

"Hemos analizado de nuevo todo lo que salió mal en la última carrera. Y este fin de semana será solo la séptima ronda de 23. Queda un largo, largo camino por recorrer, pero por el momento, como equipo, no estamos en la parte superior, yo diría, en general, pero nuestro objetivo es lograrlo".

Las primeras fotos de la F1 en Paul Ricard

Lewis Hamilton, Mercedes con su perro Roscoe 1 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 2 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Trabajos en el circuito de Paul Ricard 3 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 4 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 5 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 6 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 7 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 8 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 9 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes con su perro Roscoe 10 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 11 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Circuito de Paul Ricard 12 / 27 Foto de: Drew Gibson/LAT Circuito de Paul Ricard 13 / 27 Foto de: Drew Gibson/LAT Lance Stroll, Aston Martin 14 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin 15 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 16 / 27 Foto de: Drew Gibson/LAT Esteban Ocon, Alpine F1 con comisarios de Paul Ricard 17 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las botas de Lewis Hamilton, Mercedes 18 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes con su perro Roscoe 19 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 20 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 21 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 22 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 23 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tiffany Cromwell y Valtteri Bottas, Mercedes 24 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tiffany Cromwell y Valtteri Bottas, Mercedes 25 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 26 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 27 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images