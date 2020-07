Bottas admite que Mercedes está "en su propia liga"

Valtteri Bottas fue el más rápido en los primeros intentos de la Q3, pero se fue largo en la bajada a la curva 4 en su segundo intento. Sin embargo, Lewis Hamilton no pudo batirle a pesar de mejorar al final, dándole al finlandés su 12ª pole position en Fórmula 1.

El primer coche no Mercedes fue el Red Bull de Max Verstappen, ganador en las dos últimas ediciones del GP de Austria, que se quedó a más de medio segundo.

"Sienta realmente bien", dijo Bottas. "He echado de menos estas sensaciones, después de las vibraciones de la clasificación. Es algo especial cuando llevas el coche al límite y, obviamente, me he estado preparando para esto durante mucho tiempo. Se siente genial. No se puede decir más que eso y nuestro equipo hizo un trabajo increíble, parece que estamos en nuestra propia liga".

"Es muy impresionante de ver, solo es la primera clasificación del año, pero estoy muy impresionado, así que gracias a todo el equipo, a todos en las fábricas. Es un coche verdaderamente increíble de conducir, pero el domingo es lo que importa".

Hamilton, por su parte, aseguró que el rendimiento del equipo le sorprendió, a pesar del dominio de Mercedes en las últimas siete temporadas de la F1.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Para nada esperábamos tener este margen. Pero es una demostración real del gran trabajo que todo el mundo ha hecho en la fábrica y que siguen haciendo cada día. Valtteri hizo un trabajo mejor con su vuelta, y es increíble. No sé qué decir, no esperábamos tener tanta diferencia", aseguró tras quedarse a 12 milésimas de su 89ª pole.

"Llegué a la curva 4 y había una gran nube de polvo. No sabía dónde estaba el coche ni nada, pero logré ver que Valtteri buscaba volver a pista. Afortunadamente, no afectó mi vuelta".

"Fuimos lo suficientemente rápidos para luchar por el primer puesto, pero hubo varias demostraciones de otros equipos, a veces rápidos, a veces menos, por detrás. Es el verdadero show de nuestro coche, y paseamos mejorarlo".

Hamilton dijo que hay buenas razones de por qué Mercedes empezó el año tan fuerte.

"Creo que demostramos año tras año que somos el mejor equipo, eso es porque tenemos la mente abierta. Los chicos con los que trabajo nunca son demasiado tercos para admitir que pueden estar equivocados, y siempre aprendemos unos de otros", asegura.

"Siempre buscamos los límites. Es un equipo unido que presiona junto. Es por lo que cada año volvemos".

Galería: todas las victorias de Valtteri Bottas en la Fórmula 1