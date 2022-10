Bottas también quiere sorprender el domingo en México

El piloto de Alfa Romeo se coló entre los dos Ferrari en la clasificación de México, superando a Leclerc para conseguir una plaza en la tercera fila de la parrilla.

Un buen resultado este domingo sería muy valioso en la lucha de su equipo con Aston Martin Racing por la sexta posición del campeonato de constructores, que el equipo de Hinwil lidera por sólo tres puntos ante la escudería verde.

Bottas mostró un buen ritmo desde el inicio del fin de semana del GP de México, siendo séptimo en la FP1 y octavo en la FP3, las dos sesiones que no se vieron comprometidas por las pruebas de los neumáticos Pirelli 2023.

Sin embargo, ni siquiera él esperaba hacerlo aún mejor cuando llegase la clasificación.

"Sí, ha sido un día bastante bueno", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por su resultado por delante de Charles Leclerc.

"Y sorprendente. Desde el principio del fin de semana hemos visto que parecíamos bastante fuertes, y me he sentido cómodo".

"Así que pensamos que con una buena clasificación deberíamos ser capaces de luchar por el séptimo puesto, pero colarnos entre los Ferrari es un plus añadido".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas no tenía una explicación clara de por qué el Alfa Romeo es tan fuerte en el Autódromo Hermanos Rodríguez, especialmente teniendo en cuenta que los Ferrari han sufrió una pérdida de potencia en una ciudad de gran altitud respecto al nivel del mar.

"Es una buena pregunta", dijo. "No hemos añadido nada de Austin a esta pista. Pero creo que el trazado, y lo pensaba antes del fin de semana, podría ser bueno para nuestro coche".

"Y parece que es realmente bueno para nuestro monoplaza. Creo que en todas esas curvas de baja velocidad vamos bastante fuertes. Incluso en los pianos de las chicanes parecemos buenos, y el coche se siente bastante bien en los bordillos".

"Así que creo que el coche se adapta a esta pista, y luego con la configuración inicial que teníamos para el fin de semana sólo hemos tenido que hacer pequeños ajustes. Así que empezamos el fin de semana con el pie derecho con la puesta a punto y hemos sido capaces de mejorar sobre ella".

Bottas reconoció que siempre suele ir bien en esta pista: "Siento que normalmente ha sido una buena pista para mí en general. Creo que el año pasado hice la pole. Así que, obviamente, eso indica que es uno de esos circuitos que nos gusta a algunos pilotos".

"Me gusta esta, tiene superficies lisas, poco agarre. Así que sin duda es una forma de conducir un poco diferente, lo cual no me importa".

Valtteri Bottas cree que puede mantener la posición el domingo, dado que no hay coches mucho más rápidos por detrás - aparte del Ferrari de Leclerc, que puede verse comprometido por los continuos problemas de motor.

Cuando se le preguntó si podía mantener la sexta posición, dijo: "Creo que sí, ese es el objetivo, y parece que en todas las tandas largas de este fin de semana, e incluso en los test de Pirelli, parece que estamos en la parte buena de la zona media en términos de ritmo de carrera".

"Así que es bueno verlo. Espero que podamos mantener más o menos la posición. Es importante porque es una buena oportunidad, ya que Aston Martin sale muy atrás".

Dada la importancia de los puntos para su equipo, Bottas estuvo de acuerdo en que no puede ser demasiado agresivo en la primera vuelta.

"Sí, es un riesgo calculado. He tenido muchas vueltas de mala suerte este año. Así que incluso para mi confianza sería bueno tener una buena salida y una primera vuelta, así que creo que el objetivo es al menos tratar de mantener la posición. Si se puede ganar posiciones, obviamente sí, pero sin grandes riesgos".

El director del equipo Alfa Romeo, Fred Vasseur, dijo que el coche ha sido rápido en las últimas carreras, aunque las posiciones en la parrilla no lo reflejen del todo.

"Creo que ya lo era en los dos o tres últimos grandes premios", dijo el francés a Motorsport.com.

"Pero entre tener el potencial, y ser 6º, hay un margen. Y las dos o tres últimas citas fueron sesiones en mojado, o nos quedábamos a nada de la Q3. Creo que el ritmo ya era bueno en Austin y Suzuka".

"Y creo que desde el principio de este fin de semana, estábamos ahí. Desde la FP1, estamos haciendo un buen trabajo, y luego puedes afinar la situación".

Vasseur dijo que el resultado era un impulso de confianza para el equipo suizo pocos días después de que se anunciara el acuerdo con Audi para 2026: "Es esperanzador para la gente en casa y en la pista. Es un impulso enorme".

"Han trabajado mucho. Seguimos teniendo un personal con 250 personas menos que nuestros competidores, y eso significa que cuando tenemos que introducir actualizaciones están apretando como locos, y estoy más que contento por todos".

