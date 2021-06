Bottas cree que su airado mensaje por radio era necesario

Valtteri Bottas se mostró fuerte en las primeras vueltas en la carrera en Paul Ricard, persiguiendo al Red Bull de Max Verstappen y defendiendo la tercera posición de una posible llegada de Sergio Pérez, esto mientras su compañero Lewis Hamilton se escapaba en el liderato.

Verstappen entró para una segunda parada para neumáticos medios usados en la vuelta 32, que era la estrategia óptima planificada para la carrera.

Mercedes sabía que perdería por defecto la carrera si copiaban la estrategia de Red Bull, por lo que decidieron que tanto Hamilton como Bottas fueran hasta la bandera de cuadros con los neumáticos duros desgastados.

En el caso de Hamilton, esa apuesta estuvo a punto de funcionar, ya que consiguió mantener a raya a Verstappen hasta la penúltima vuelta, cuando el holandés se abalanzó sobre él.

En el caso de Bottas, sin embargo, la improvisada parada única le dejó vulnerable tanto a Verstappen como ante Sergio Pérez, que le adelantó para hacerse con el último puesto del podio.

Al darse cuenta de que su carrera estaba comprometida por la estrategia de una sola parada, Bottas reaccionó airadamente por la radio del equipo Mercedes, gritando: "¡¿Por qué nadie me escucha cuando digo que va a ser a dos paradas?! Maldita sea".

Después de la carrera, Bottas explicó que su enfado afloró porque el equipo no siguió la estrategia de dos paradas planificada de antemano -que resultó ser la ganadora-, dado que la estrategia a una parada lo puso en una situación complicada para mantener sus neumáticos vivos hasta el final.

"Creo que la estrategia ganadora de hoy era a dos paradas. Es fácil decirlo después de la carrera, pero es así", dijo Bottas a la televisora Sky Sports F1.

"Como equipo creo que estábamos demasiado centrados en completar la carrera con la única parada, pensando que era la mejor, pero resultó que no lo era”.

"No me quedaban neumáticos delanteros en las últimas 10-15 vueltas, así que lo único que hice fue intentar llevar el coche a casa. El último stint no fue divertido”.

Cuando los periodistas le preguntaron si su mensaje por radio fue un poco exagerado, Bottas dijo que sólo estaba diciendo lo que pensaba que estaba pasando.

"Estaba dejando muy claro lo que pensaba", añadió. "Al principio de la carrera sugerí una doble parada, pero el equipo decidió ir a una sola, y aquí estamos”.

Bottas dijo que en esta situación no pudo hacer nada, ya que tanto Verstappen como Pérez le pasaron fácilmente en el último stint.

“Intenté todo lo que pude para terminar en el podio, pero los neumáticos estaban completamente agotados, así que no hubo oportunidad".

"Creo que pensábamos que los neumáticos durarían mucho más de lo que lo hicieron y ese fue el tema principal. Pensábamos que el neumático duro podría aguantar casi toda la carrera, pero no fue así".

Cuando se le preguntó si Mercedes podría haber hecho algo más por él para permitirle pelear por el podio, el finlandés dijo que su estrategia le impidió luchar por la victoria: "Si hubiera hecho dos paradas seguro que habríamos estado en el podio y luchando por la victoria".