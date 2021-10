Bottas niega que se le pidiera ayudar a Hamilton en Turquía

Bottas arrancará la carrera del domingo desde la pole position como resultado de la penalización en la parrilla de su compañero de equipo de Mercedes, Hamilton, quien tomará su cuarto motor de la temporada y que le atraerá una sanción de 10 lugares.

Bottas terminó a 0.13s del mejor tiempo de Hamilton en la Q3, ya que sólo completó las típicas dos vueltas rápidas en ese segmento, mientras que el siete veces campeón del mundo hizo tres, y su segundo giro veloz produjo el mejor tiempo de la clasificación (y otro nuevo récord de la pista de Estambul).

Bottas estaba 0.005s por encima de la vuelta rápida de Hamilton después de completar dos tercios de su última vuelta de la Q3, pero un sector final lento - en el que el finlandés se deslizó profundamente en la horquilla de la curva 12 – le significó una pérdida considerable de tiempo.

Cuando se le preguntó si la pérdida de tiempo a última hora formaba parte de un plan para asegurar que Hamilton se clasificara por delante y, por tanto, saliera 11º y no 12º en el gran premio, el finlandés aclaró: "No, no me pidieron que bajara el ritmo y definitivamente iba por todo".

"Empecé a tener problemas con el tren delantero en el último sector, así que tuve algo de subviraje en las curvas 12 y 14”.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Podía sentir que estaba perdiendo un poco de tiempo, probablemente usé los neumáticos un poco más temprano de lo debido en la vuelta. Así que tengan por seguro que iba a tope”.

Bottas también afirmó que la forma en que la clasificación resultó para Mercedes era "la ideal" y "perfecta en cierto modo" debido a "la situación que tenemos con la penalización de Lewis".

Añadió: "Pero la sesión en sí, la Q1 fue complicada con las condiciones de humedad y, para ser honesto, incluso al final de la Q3 todavía había un par de puntos en los que había pequeños lugares húmedos y había que transitarlos con cautela para encontrar la mejor manera de evitarlos".

"Pero lo he disfrutado. El nivel de agarre seguía siendo decente y desde el principio del fin de semana el coche ha estado en una ventana bastante buena en términos de puesta a punto”.

"Así que no he tenido que hacer grandes cambios. Lo he disfrutado".