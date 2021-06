Bottas, "confundido" tras su "extraño" bajón en Bakú

Después de unas sesiones de entrenamientos complicadas para los dos pilotos de Mercedes en Bakú, Lewis Hamilton encontró velocidad extra tanto para la clasificación como la carrera, pero Bottas nunca pudo recuperarse.

El finlandés clasificó apenas en la décima posición después de ayudar a que Hamilton sea segundo dándole el rebufo.

Inicialmente mantuvo ese décimo puesto pero luego se encontró en el 14° lugar al momento de la bandera roja antes de cruzar la meta 12° después que Hamilton cayera al fondo del clasificador por su error y que Nicholas Latifi fuera penalizado.

La difícil carrera de Bakú llegó después de un retiro para Bottas en Mónaco, cuando un problema con una tuerca lo forzó a terminar su carrera en los pits mientras era segundo.

"Fue en verdad una sensación bastante similar a la de ayer y la del viernes", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre la causa de su decepcionante carrera.

"Hoy muy pronto en la carrera pude notar que no podía igualar a los coches que estaban delante, especialmente cuando uno de los Aston Martin estuvo delante de mí. Simplemente no podía seguirlo. Estoy confundido y es realmente extraño".

Hamilton optó por un alerón trasero de carga aerodinámica más baja para la clasificación y la carrera, pero Bottas dijo que aún era muy pronto para decir si eso había hecho la diferencia.

"Creo que es algo que necesitamos revisar, pero sabemos que no va a ser mucho. Será un máximo de una décima, no creo que eso sea la clave".

"Empezamos el fin de semana con el mismo alerón, y aun así he estado todo el tiempo detrás de Lewis por un margen bastante grande".

Bottas admitió que Bakú fue uno de los eventos más difíciles que ha vivido.

"No recuerdo este tipo de fin de semana", explicó. "Ha habido fines de semana en los que he tenido malas sesiones, pero siempre en algún momento he tenido el ritmo. Pero este fin de semana ha estado todo el tiempo ahí, y durante el fin de semana no he entendido qué es lo que falla".

"Yo mismo sé cuándo está el límite y no puedo ir más rápido, y luego sigues estando a seis, siete, ocho décimas. No es normal. Así que es algo que tenemos que entender antes de ir a Francia".

"Puede que encontremos algo en el coche, pero si no lo único deben ser los neumáticos. Pero estamos corriendo con las mismas presiones de neumáticos y las mismas temperaturas. Así que tengo ganas de averiguarlo, pero de momento no lo sé".

Bottas espera que la carrera de Bakú sea sólo un mal paso antes de que la F1 vuelva a un escenario más tradicional en Paul Ricard.

"Francia, por supuesto, es muy diferente, hay curvas muy largas, curvas de alta velocidad", agregó.

"Creo que un gran problema con el que hemos luchado aquí es el calentamiento de los neumáticos, especialmente en el eje delantero. Así que eso debería ser un poco más fácil en la próxima carrera, al menos, y luego ya veremos. Pero creo que hay mucho que aprender de este fin de semana, pero también mucho que olvidar".

