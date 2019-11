Bottas, condicionado en Abu Dhabi por enfermedad

El piloto finlandés, cuyas opciones de lograr un buen resultado se vieron dilapidadas antes del fin de semana cuando tuvieron que cambiarle su motor, dijo tras la clasificación que había empezado a sentirse peor desde que aterrizó en Abu Dhabi.

Bottas acabó segundo la clasificación, detrás de Lewis Hamilton, pero empezará desde el fondo de la parrilla, tras dos cambios de motor antes de la última lucha por la pole de la F1 2019.

"Bueno, me siento mejor que hace dos días", dijo Bottas, visiblemente indispuesto durante la rueda de prensa. "He estado bastante enfermo esta semana desde el lunes por la noche. Así que cuando llegué aquí, empeoró. Pero en el auto no importa. La adrenalina se dispara y te sientes normal".

Bottas había sido el más rápido en ambas sesiones del viernes, pero no pudo igualar el ritmo de Hamilton en Q3, acabando a 0,194 segundos del campeón del mundo. El finlandés reconoció que posiblemente el inglés estaba lejos de su alcance.

"La vuelta estuvo bien. Creo que Lewis fue un poco demasiado rápido y fuimos un poco distintos con la puesta a punto al final de la clasificación. Me sentí un poco más cómodo el sábado con el coche, pero obviamente, lo único que trato de mantener en mi cabeza es la carrera, porque sabía que iba a empezar último".

A pesar de arrancar último, Bottas insiste en que todo es posible en carera, sobre todo si algo "loco" sucede.

"Todo es siempre posible. No tiene sentido que me ponga ningún límite para el domingo. Tenemos un buen espíritu de lucha, de aprovechar cada oportunidad que se presente. Habrá algunas y ya hemos visto carreras locas este año. Miren hace dos semanas en Brasil", añadió.

"Todo es posible. Estoy deseando remontar y aprovechar esas oportunidades. Pero, sobre todo, divertirme en el auto".