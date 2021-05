Bottas califica de "tonterías" los comentarios sobre su futuro

Bottas no ha podido superar a Lewis Hamilton en ninguna de las tres primeras carreras de la temporada, y llega a la cuarta a 37 puntos de su compañero.

El contrato actual del finlandés acaba a final de año, y su futuro es un tema de debate frecuente, especialmente con el ascenso del junior de Mercedes, George Russell, y su rendimiento como suplente del equipo el año pasado en Sakhir.

Pero Bottas respondió a los recientes rumores que publicaron algunos medios británicos sobre que Mercedes le puede sustituir a mitad de temporada. El finlandés dijo que solo un equipo hace eso, como sutil indirecta a Red Bull, que ha hecho cambios de piloto a mitad de curso dos veces en los últimos años.

"Sé que no voy a ser reemplazado a mitad de temporada", dijo Bottas. "En nuestro equipo no hacemos eso. Tengo contrato para este año, y creo que solo hay un equipo que hace ese tipo de cosas en la F1 y nosotros no somos".

“Así que no hay presión por mi parte, ya que sé cómo están las cosas. Siempre hay tonterías, pero eso es parte del deporte".

Bottas ha ayudado a Mercedes a ganar el campeonato de Constructores en cada una de sus cuatro temporadas con el equipo hasta la fecha, y terminó como subcampeón en el mundial de pilotos de los últimos dos años.

Mercedes se enfrenta a una prueba más dura en la lucha por el título de equipos en 2021 ante el paso adelante de Red Bull en cuanto a rendimiento, y parece que se seguirán luchando rueda a rueda cada carrera.

Cuando se le preguntó si la batalla igualada entre las dos escuderías le daría la oportunidad de mostrar su valor a Mercedes, Bottas estuvo de acuerdo en que podría ayudar.

"Creo que si diéramos un claro paso adelante y la diferencia entre equipos pudiera ser grande, aún se podrían lograr buenos resultados", explicó el finlandés. "Pero este año, obviamente, está muy claro: si te falta un poco de ritmo, puedes perder fácilmente uno o dos puestos".

"Creo que así debería ser. Entonces, si mi objetivo es hacer mi trabajo lo mejor que pueda, espero que quede muy visible y los rumores cesen bastante rápido. Así que estoy de acuerdo en que es algo positivo".

Bottas acabó tercero tanto en Bahrein como en Portimao, pero no pudo acabar en Imola después de un accidente precisamente con George Russell mientras luchaba por el noveno lugar.

A pesar de que la diferencia de puntos con Hamilton ya empieza a ser considerable, Bottas se mantiene tranquilo sobre sus posibilidades de dar caza a su compañero de equipo en la batalla por eel título.

"Todavía quedan 20 carreras, lo que supone una gran cantidad de puntos, y no voy a renunciar a la meta de este año", concluyó Bottas.

"Creo que el trabajo duro da sus frutos, así que seguiré trabajando duro y seguiré creyendo. Sé que los resultados vendrán y merecerá la pena".