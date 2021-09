Bottas será piloto de Alfa Romeo en la Fórmula 1 2022

Siguen encajando las piezas del puzzle del mercado de pilotos de la F1 2022. Kimi Raikkonen anunció la pasada semana que se retiraría a final de año, y ahora Alfa Romeo ha revelado que Valtteri Bottas será su sustituto.

El finlandés fue el gran protagonista del culebrón de la temporada, donde Mercedes finalmente se decidió por George Russell como compañero de Lewis Hamilton. Solo falta que el equipo alemán lo anuncie oficialmente.

Lo que sí que es oficial es el la contratación de Bottas por Alfa Romeo, donde tendrá un contrato 'multianual' empezando en 2022. El #77 había dejado claro que quería cambiar la tónica de firmar contratos año a año como le había sucedido en Mercedes, y en la escudería suiza encontrará la estabilidad que buscaba.

"Se abre un nuevo capítulo en mi carrera como piloto”, declaró Bottas. "Estoy emocionado de unirme a Alfa Romeo Racing ORLEN para 2022 y los siguientes años, para lo que será un nuevo desafío con un fabricante icónico".

"Alfa Romeo es una marca que no necesita presentación, han escrito grandes páginas de la historia de la F1 y será un honor representarla. El potencial del equipo de trabajo en Hinwil es claro, y disfrutaré con la oportunidad de ayudar a la escudería a avanzar en la parrilla, especialmente con las nuevas reglas de 2022 que nos darán la oportunidad de dar un salto adelante".

"Estoy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y estoy deseando devolverles su fe. Estoy más hambriento que nunca de luchar por grandes resultados y, cuando llegue el momento, por victorias".

En Alfa Romeo, Bottas tendrá como jefe de equipo a Fred Vasseur, con el que trabajó en ART primero en la F3 (en 2009 y 2010) y luego en GP3 en 2011, cuando ganó el campeonato.

"Conozco bien a Fred y estoy ansioso por conocer al resto del equipo con el que voy a trabajar. Construiré relaciones tan sólidas como las que tengo en Mercedes".

Precisamente sobre Mercedes fueron sus últimas palabras. Está en su quinta temporada con los de las Flechas de Plata tras haber sustituido a Nico Rosberg a principios de 2017. Desde entonces, ha ganado los cuatro mundiales de constructores, siendo subcampeón de pilotos en 2019 y 2020.

"Estoy orgulloso de lo que he logrado en Brackley y estoy completamente centrado en terminar el trabajo en curso, que es la lucha por otro campeonato del mundo, pero también estoy ansioso por los nuevos desafíos que me esperan el próximo año".

Mercedes no quería perder a su joven estrella George Russell, al que daba la sensación de que Williams ya se le quedaba pequeño. Y, después de tres años luchando en la parte trasera de la parrilla, el británico tendrá en 2022 la oportunidad de ir al mejor equipo de los últimos tiempos.

En Mercedes, Bottas ha logrado hasta hoy nueve victorias, 17 pole positions y 17 vueltas rápidas. En una sola carrera con ellos, la de Sakhir 2020 cuando reemplazó a Hamilton, Russell logró un podio (segundo, por delante de Bottas) y una vuelta rápida.

Antonio Giovinazzi, el otro piloto de Alfa Romeo, acaba contrato a final de año, por lo que no se le puede considerar aún futuro compañero de Bottas. Pero aunque Ferrari ya no tiene derecho a tomar decisiones sobre la alineación del equipo, sorprendería que el italiano no continuase.

De si renuevan a Giovinazzi o no estarán pendientes Alex Albon y el campeón de la Fórmula E, Nyck de Vries. Uno de ellos ocupará el lugar que dejará Russell en Williams, y el otro esperará que una de las restantes sillas de la F1 se quede vacía... o tendrá que resignarse.