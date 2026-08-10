Bortoleto rechaza la idea de que los coches de F1 de 2026 choquen con los estilos de conducción

Gabriel Bortoleto ha defendido con firmeza que los pilotos de Formula 1 "deberían ser capaces de adaptarse" a cualquier maquinaria, refutando la idea de que los coches de 2026 chocan con los estilos de conducción.

Este año se ha visto un cambio hacia más injerencia eléctrica, con un reparto 47-53 frente al motor de combustión interna, lo que provoca un estilo de manejo diferente, ya que la gestión de la batería es clave.

Han surgido términos como superclipping, mientras que en el Gran Premio de Bélgica Oscar Piastri se vio sorprendido por los "elementos de autoaprendizaje" de la unidad de potencia, que quitan el control al piloto.

Así que lo llamó una "forma bastante pésima de correr" y esta opinión está en línea con la de la mayoría de los pilotos, a quienes hasta ahora no les ha gustado el nuevo reglamento, lo que ha provocado que se implementen cambios para 2027.

Pero Bortoleto ha salido en su defensa argumentando que "el automovilismo no debería tratarse de una sola forma de conducir", el estilo tradicional enseñado en los karts de entrar lento y salir rápido de una curva.

"No creo que haya cambiado mucho mi forma de conducir", dijo Bortoleto en Hungría antes del receso de verano. "Pero, de nuevo, no me gusta la frase 'estilo de conducción', porque no creo que un piloto de Formula 1 deba decir eso nunca.

"Deberíamos ser capaces de adaptarnos, aunque quizá no sea natural, pero deberíamos poder adaptarnos a cualquier tipo de coche y a la forma en que necesitas conducir; por eso hacemos lo que hacemos y por eso somos los 22 pilotos del mundo que hacen Formula 1.

"Creo que es solo cuestión de qué coche tienes y cómo necesitas conducirlo. Creo que desde el año pasado no cambié mucho la forma de conducir, pero obviamente ajustas un poco aquí y allá; sabes cómo se despliega la energía al salir de algunas curvas, así que sabes si puedes apretar más en la entrada y preocuparte menos por la salida, porque allí no se está desplegando energía.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"O si en realidad necesitas ser un poco más cuidadoso en la entrada, porque habrá una recta larga y se desplegará mucha energía, así que tienes que cambiar; el año pasado era siempre constante, así que no tenías que hacerlo."

Esto llega en medio del debate de que los nuevos coches hacen que los pilotos tengan menos control, con Piastri como claro ejemplo de ello, junto con el 'adelantamiento forzado' de Lando Norris a Lewis Hamilton en Japón a comienzos de la temporada.

Pero esos pilotos de clase mundial siguen estando en la parte alta del campeonato y maximizando lo que tienen a su disposición, con Norris y Hamilton logrando ambos victorias este año.

Así que Bortoleto afirma que los mejores siguen estando arriba, igual que en cualquier era de la F1, independientemente de qué coche pueda adaptarse a un tipo particular de conducción.

"¿Ves a Verstappen siendo lento? ¿Ves a un siete veces campeón del mundo siendo lento este año? ¿Ves a Leclerc siendo lento? Yo no los veo lentos", argumentó el piloto de Audi.

"Todavía los veo muy competitivos, así que no diría que los pilotos rápidos sean lentos en realidad. Lewis está un poco mejor que el año pasado; Max sigue rindiendo de locura, poniendo ese coche arriba; Lando, el campeón del mundo, el vigente campeón del mundo, sigue siendo rápido.

"Es la verdad, así que no creo que hayamos visto a pilotos lentos el año pasado volverse rápidos y a los rápidos volverse lentos; creo que sigue siendo competición."