Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Bortoleto revela sus preguntas a Max Verstappen mientras compiten en carreras virtuales

El piloto de Audi habla regularmente sobre el desarrollo del equipo con su amigo de Red Bull mientras compiten online

Alex Harrington

Publicado: 19 oct 2026, 13:30

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, y Max Verstappen, de Red Bull, son amigos cercanos fuera de la Fórmula 1, y a menudo se los ve compitiendo juntos durante sesiones de juegos en línea. Motorsport.com puede confirmar que el brasileño le preguntó al tetracampeón cómo Red Bull creció hasta convertirse en un equipo ganador de campeonatos mientras busca aplicar esos aprendizajes en Audi.

Esta es la segunda temporada de Bortoleto en el campeonato y la primera con Audi como equipo oficial completo. Se ubica 15° en el campeonato de pilotos con 10 puntos, con Audi octavo en el campeonato de constructores gracias a sus esfuerzos y los de su compañero de equipo Nico Hulkenberg. El alemán, en comparación, ha sumado 13 puntos.

"Hablo a menudo con Max", dijo Bortoleto. "Obviamente, los detalles quedan entre nosotros, pero solemos hablar de cómo me siento, cómo estoy evolucionando, qué quiero de Audi y cómo estamos progresando como equipo. Le hago preguntas sobre lo que vivió en Red Bull antes de ganar el campeonato del mundo: cómo eran las cosas, cómo trabajaba el equipo".

Esas preguntas suelen surgir en plena carrera de simulador. "Son cosas que a veces se me vienen a la cabeza mientras estamos jugando, así que le pregunto", dijo Bortoleto. Agregó que jugar también es su forma de desconectar: "Me río, me divierto, no es trabajo".

Bortoleto tiene antecedentes sólidos. Ganó el título de Fórmula 3 en 2023 y el de Fórmula 2 en 2024, cuando Isack Hadjar fue su rival más cercano y Kimi Antonelli terminó sexto. Esos resultados le valieron su asiento en la F1 con Sauber antes de que Audi tomara el control para 2026.

Bortoleto y Verstappen volverán a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

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