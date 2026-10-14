Entrevista

Fórmula 1 GP de Singapur

Exclusiva: Bortoleto no mira a Antonelli ni Hadjar: “Veremos dentro de veinte años”

Gabriel cuenta a Motorsport.com su presente y el futuro que imagina con Audi. Antonelli y Hadjar hoy están más cerca de la victoria, pero el brasileño no tiene prisa: cree en el proyecto de Hinwil y se prepara para el momento en que tenga un monoplaza ganador.

Roberto Chinchero

Publicado: 14 oct 2026, 13:57

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Gabriel Bortoleto los ve subir al podio. Kimi Antonelli e Isack Hadjar son chicos de su generación, pilotos con los que ha compartido buena parte del camino que lleva a la Fórmula 1. Los conoce bien, ha corrido contra ellos y sabe que los ha batido. Hoy, sin embargo, sus respectivas carreras atraviesan momentos diferentes. Antonelli y Hadjar ya han saboreado el champán de la Fórmula 1, mientras Bortoleto está inmerso en un desafío distinto: contribuir al crecimiento de un proyecto que mira lejos.

La situación podría generar impaciencia. Gabriel, en cambio, parece haber encontrado una forma muy lúcida de convivir con ella. “Veo a Hadjar, pero también a Kimi. Son los dos de mi generación que están consiguiendo podios. He corrido toda mi vida con ellos. La verdad es que en las categorías inferiores también me fue bien en comparación con ellos y conozco mis capacidades. Pero tengo que tener paciencia. Cada uno tiene su camino. Veremos dentro de veinte años cómo acabamos”.

Probablemente sea esta frase la que mejor describe al Bortoleto de hoy. A los 22 años ya ha hecho realidad el sueño que lo acompañaba desde niño, llegar a la Fórmula 1, pero también ha descubierto la otra cara de la moneda. Después de años ganando, luchando por campeonatos y victorias, hoy debe medir los progresos con una vara diferente.

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“Estoy muy contento de estar en la Fórmula 1, es el primer paso de un sueño que siempre tuve. Al mismo tiempo, soy sincero, también es difícil cuando vienes de las categorías inferiores donde has ganado y luego llegas a la Fórmula 1 sabiendo que no puedes luchar por las primeras posiciones. Ya son casi dos años. Hoy el objetivo es conseguir puntos y no es fácil”.

El punto, sin embargo, es lo que Bortoleto ve por delante. No considera Audi una etapa intermedia a la espera de una llamada mejor. No habla como un piloto que espera lucirse para convencer a uno de los equipos punteros. Su apuesta es otra: seguir allí cuando sea Audi la que se convierta en un equipo puntero.

“Lo que me motiva y me impulsa a seguir adelante es el proyecto del que formo parte. No estoy en un equipo cuya ambición sea quedarse donde estamos hoy. Estoy en un equipo que mejora cada año y que tiene por delante un proyecto claro a largo plazo. Espero que algún día mire atrás y vea que el camino recorrido sirvió para llegar arriba”.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Es una convicción que emerge varias veces durante la conversación. Incluso cuando se le señala que, por edad y perspectivas, representa uno de los pilares del programa Audi, Bortoleto no habla de presión.

“Orgullo sí, presión no. Habrá momentos difíciles, habrá momentos en los que no ganes y yo tengo que seguir trabajando en mi cabeza, en mí mismo y desarrollarme como piloto. Porque el día en que Audi me dé la oportunidad de ganar, con un coche ganador y un motor ganador —y sucederá, no creo que tarde muchísimo— tendré que estar preparado para demostrar que soy capaz”.

Llama la atención ese “sucederá”. No “si”, sino “cuando”. Bortoleto parece haber aceptado que su camino requiera una moneda que a un piloto joven normalmente le cuesta gastar: el tiempo.

También porque sabe perfectamente que las jerarquías pueden cambiar. “Ahora Hadjar y Kimi están seguramente más cerca del objetivo final, que es ganar un Mundial, pero puede ser que en un año cambie todo. Nunca se sabe. Yo tengo que seguir haciendo lo mejor posible”.

Binotto, mucho más que un jefe

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hay una persona con la que Gabriel habla a menudo precisamente de esta situación: Mattia Binotto. El responsable del proyecto Audi vivió desde dentro los años de la Ferrari ganadora, atravesó ciclos muy distintos y hoy se encuentra construyendo algo partiendo de cimientos completamente nuevos. Bortoleto lo busca también por eso.

“Hablo mucho con Mattia. A menudo le pido ayuda sobre esta situación porque sé que tiene mucha experiencia y entiende lo que estoy pasando ahora. Ya estuvo en un equipo ganador y ahora está en un equipo que quiere ganar. Me ayuda mucho”.

Su relación, sin embargo, parece haber ido más allá de la tradicional entre un piloto y la cúpula de su propio equipo.

“Es un mentor, es un amigo, es un jefe, pero también es una figura muy distinta de lo que imaginaba. Porque al final, cuando tienes un jefe, normalmente la relación es un poco formal. Él, en cambio, es una persona diferente. No lo veo solo como un jefe, sino también como una persona a la que puedo acudir para pedir consejos sobre mi vida personal. Es muy bonito este aspecto”.

Luego hay otro consejero, decididamente particular. Se llama Max Verstappen.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Los dos son amigos, comparten la pasión por el sim racing y Bortoleto no oculta que esa relación le permite recoger consejos valiosos. No necesariamente sobre cómo afrontar una curva o preparar una clasificación. El piloto brasileño quiere entender sobre todo cómo nace un equipo ganador.

“Hablo a menudo con Max Verstappen. Obviamente los detalles quedan entre él y yo, pero muchas veces hablamos de cómo me siento, de cómo estoy creciendo, de lo que quiero de Audi y de cómo nos estamos desarrollando como equipo. Le hago preguntas sobre la situación que vivió en Red Bull antes de ganar el Mundial: cómo eran las cosas, cómo funcionaba el equipo”. Son preguntas que a veces llegan de la forma más informal posible, durante una sesión frente a un videojuego. “Son cosas que se me ocurren quizá mientras estamos jugando y entonces se las pregunto”.

Binotto y Verstappen representan dos perspectivas distintas sobre la misma cuestión. El primero sabe lo que significa construir una estructura llamada a ganar, el segundo vivió personalmente la espera que precedió a su primer título mundial. Bortoleto escucha a ambos porque hoy su desafío no es solo ir rápido: es prepararse para el momento en que tenga las herramientas para ganar.

El chico que no quería un plan B

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La paciencia que muestra hoy resulta curiosa si se compara con el Gabriel de las categorías inferiores. Entonces no quería ni oír hablar de alternativas. Literalmente.

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“Nunca”, responde cuando le preguntan si tuvo un plan B. “Mucha gente me decía que era un error pensar así, y puede ser que lo fuera, porque hay muchas categorías bonitas en el motorsport que ofrecen la posibilidad de convertirse en profesional y correr a alto nivel. Pero quería llegar a la Fórmula 1 porque era la categoría con la que soñaba de niño”.

Con el paso de los años, quienes lo rodeaban intentaban devolverlo a la realidad. Los asientos disponibles eran pocos, el relevo limitado y muchos pilotos capaces se quedaban fuera.

“Me decían: 'Aunque ganes la Fórmula 3 y aunque estés ganando la Fórmula 2, si luego no sucede, ¿qué harás?' Y yo respondía: 'Esto no me entra en la cabeza. Ni me lo digas'. Me enojaba y me iba”.

La respuesta llegó en la pista. Bortoleto ganó la Fórmula 3 como novato y al año siguiente se presentó en la Fórmula 2. Uno de los momentos que recuerda con mayor intensidad es Monza 2024.

En clasificación acabó en la grava en la primera Lesmo. Estaba en plena lucha por el campeonato, Isack Hadjar saldría delante y Gabriel desde la última posición. Durante unos minutos pensó que lo había comprometido todo. “Me dije: salgo último, él sale tercero, aunque haga la carrera de mi vida, ¿en qué posición puedo terminar? Tenemos todos coches iguales, no es que uno sea mucho más fuerte que otro. Incluso los ingenieros decían que no sería fácil adelantar”. Ganó.

“Con todo lo que ocurrió en carrera, ganar fue para mí una emoción increíble. Algo realmente especial”. También era un mensaje al paddock. Bortoleto aún no tenía un contrato para correr en Fórmula 1 y sabía que cada ocasión podía ser decisiva. “Tenía que demostrar que merecía una oportunidad”.

La llamada que vale veinte años

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cuando por fin llegó esa llamada, Bortoleto al principio no había comprendido del todo lo que estaba ocurriendo. Las negociaciones con Audi habían empezado hacía tiempo, pero no estaba claro si el proyecto se refería a 2025 o a 2026. Luego su mánager lo llamó comunicándole la fecha del anuncio.

“Yo le dije: '¿Qué anuncio? ¿Para 2026?' Y él: 'No, ¡para 2025!' Yo le respondí: 'Pero qué dices, ¿para 2025?' Y él: 'Correrás en 2025 como titular'”. Bortoleto estaba en su casa de Milán. Su novia estaba con él. Llamó inmediatamente a su familia en Brasil.

“Hice una videollamada con mi papá, mi mamá y mi hermano y dije: 'Tengo que decirles una cosa, ¡parad todo!' Recuerdo bien que mi mamá lloraba, mi hermano estaba emocionadísimo y mi padre no sabía qué decir”.

Quizá sea el momento en que, durante la entrevista, el piloto deja más espacio al chico. Porque detrás de ese asiento había años de karting, viajes y sacrificios que Bortoleto había vivido desde una perspectiva distinta a la de sus padres.

“Es imposible explicar lo que significa, pero es la meta de un trabajo llevado adelante durante veinte años. Sé cuántos días mi padre no estuvo en casa, cuántas carreras no pudo venir a ver cuando yo era pequeño porque tenía que trabajar”.

La familia Bortoleto no procedía del motorsport. Su padre trabajaba en el sector web y de telecomunicaciones; solo posteriormente entró en el mundo de las carreras brasileñas, donde hoy gestiona la serie Stock Car.

“Hubo muchos sacrificios por parte de ellos, incluso vivir lejos de mí para sacar adelante el trabajo. Y aquel día, cuando hicimos esa videollamada, creo que lo que me pasó por la cabeza fue: es un gran logro para mí, pero para mi papá y mi mamá lo es aún más. Todos los sacrificios hechos sirvieron”.

Quizá también de ahí nace una relación con el dinero bastante alejada de la que a menudo se asocia al mundo de la Fórmula 1. Cuando le preguntan si entre los pilotos existe también una competencia por los salarios, Bortoleto sonríe ante la idea.

“No me interesa cuánto ganan los demás. Me interesa tener un coche ganador y un buen proyecto por delante. Luego el dinero es una consecuencia. Si eres un gran campeón, nunca te faltará dinero. Si ganas carreras, la última preocupación que debes tener es el dinero que te entra”.

Luego añade una consideración que cuenta algo de él: “En todo caso, el problema es dónde gastarlo o a quién ayudar. Si ganas todo ese dinero y no ayudas a quienes están a tu alrededor, no lo mereces”.

Una cabeza que no se apaga

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Bortoleto admite tener un problema común a muchos pilotos: le cuesta dejar de pensar en las carreras. Su interruptor son los videojuegos, incluso cuando lo que aparece en el monitor sigue teniendo cuatro ruedas.

“Mi mente está siempre en las carreras. Necesito algo que me haga desconectar de lo que hago durante el resto del día. A veces el tema sigue siendo el deporte motor, pero vivido de una forma diferente. Ahí me río, me divierto, no es un trabajo. No tengo que buscar la perfección”. Porque la perfección, según Gabriel, en realidad no existe. Al menos no cuando al volante hay un ser humano.

“La vuelta perfecta no, creo que no existe, porque perfección querría decir poder decir: 'No tenía nada más'. Pero puede existir una vuelta muy cercana a la perfección. La perfección no es humana. La perfección, para mí, son las simulaciones por ordenador”.

Quizá sea otra clave para comprender su enfoque. Bortoleto parece menos interesado en la idea de haber llegado ya; su objetivo es seguir mejorando. “Estudio, intento entender. Al final, dentro de veinte o treinta años, cuando mire atrás a mi carrera, no quiero pensar que no hice todo lo que podía hacer”.

Vuelven otra vez los veinte años. Primero para entender dónde estarán él, Antonelli y Hadjar; luego para juzgar lo que habrá hecho con su propia carrera. Por ahora Bortoleto acepta una Fórmula 1 en la que otros chicos de su generación suben al podio mientras él contribuye a construir algo que aún no está listo para ganar. No parece vivirlo como una renuncia. Más bien como una inversión.

Antes de despedirse queda una última pregunta. ¿Dónde estará Gabriel Bortoleto dentro de cinco años? La respuesta llega de inmediato. “Esperemos que esté ganando títulos mundiales, obviamente con Audi”.

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