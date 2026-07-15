Bortoleto: La F1 no ha perdido su "magia" y los pilotos deben dejar de quejarse

Gabriel Bortoleto, de Audi, ha sugerido que los pilotos deberían "pasar página" en cuanto a sus quejas sobre el reglamento de 2026, y considera que la Fórmula 1 no ha perdido su magia.

El cambio de la normativa de 2022-25 —en la que los pilotos se habían acostumbrado a monoplazas de alta carga aerodinámica capaces de tomar a toda velocidad incluso las curvas más exigentes— a la normativa de 2026 ha sido motivo de controversia para gran parte de la parrilla.

Aunque el aspecto de la gestión de la energía ha mejorado ligeramente con los ajustes introducidos en Miami en la normativa de uso, que limitaban la potencia eléctrica total y el uso del turbo para garantizar que las baterías se agotaran a un ritmo más lento, se trata de un pequeño paso.

En 2027 y 2028 se introducirán nuevos cambios para resolver los problemas más graves relacionados con la gestión de la energía, con un aumento de la potencia del motor de combustión interna y un incremento de los límites de caudal de combustible.

Muchos de los pilotos habían advertido de que Silverstone era exigente en cuanto al consumo de energía, y han sugerido que el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps podría ser aún más exigente; Oscar Piastri señaló que podría resultar "triste" ver cómo parte del desafío se ve empañado por unas baterías vacías.

Bortoleto ofreció un punto de vista diferente tras el Gran Premio de Gran Bretaña, afirmando que Silverstone no había perdido su "magia" a pesar de que se rodaba a velocidades algo más bajas en las curvas rápidas.

"No creo que hayamos perdido la magia de este deporte", dijo Bortoleto. "Seguimos pilotando jodidamente rápido por Copse. Son 280 [km/h], así que sigo levantando el pie para tomar esa curva.

"No es tan fácil ir a fondo, no es como para decir: “Oh, no estamos aprovechando todo el agarre que tenemos”.

"Obviamente, el año pasado el concepto era diferente, pero creo que deberíamos pasar página. Esas son las normas con las que contamos ahora mismo".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El brasileño añadió que las voces más críticas de la F1 deberían buscar otro tema de debate y aceptar que el nuevo reglamento ha llegado para quedarse hasta finales de 2030, tras lo cual la F1 está barajando volver a los motores V8 atmosféricos.

Bortoleto afirma que sigue disfrutando al pilotar los monoplazas actuales que, en lo que respecta al chasis, han sido muy bien acogidos por los pilotos debido a su mayor agilidad.

"Si todavía hay gente que se queja de ello, que pase página. Esas son las normas que tenemos hasta 2030, si lo he entendido bien", continuó.

"Y luego, en 2031, cuando pasemos a la nueva normativa, volveremos a hablar de ello.

"Pero no podemos pasar tres años hablando siempre del mismo problema, ya sabes, porque es lo que tenemos. Los coches siguen siendo divertidos de conducir.

"Es diferente. Tenemos que adaptarnos a ello, así es la vida".