Una bolsa de un sandwich arruinó la carrera de Magnussen

Kevin Magnussen buscó el octavo puesto en el circuito de Marina Bay, pero todo salió mal tras el último periodo de coche de seguridad; fue en ese momento cuando una bolsa de plástico transparente se atascó en el lado izquierdo del alerón delantero del monoplaza del Haas, lo que afectó gravemente a la aerodinámica del coche.

La bolsa, que se puede ver en la exclusiva fotografía, costó a Magnussen unos cuatro segundos por vuelta de su ritmo. El equipo no tuvo más remedio que llamarlo a pits a tres vueltas de terminar dado que estaba perdiendo demasiado tiempo y también estaba destruyendo los neumáticos.

El director del equipo, Gunther Steiner, dijo: "Fue después del reinicio [final], cuando de repente se volvió más lento.

"Pasó unas cuantas veces y comprobamos el ala porque uno de los ingenieros dijo que se había perdido la fuerza delantera, y pensamos que el ala estaba rota. Pero Kevin dijo que no golpeó nada, y no se podía ver (desde el muro) cuando pasaba conduciendo.

"Por eso hicimos una parada en boxes, ya que perdía mucha downforce, así que entró y pusimos neumáticos nuevos y sacamos la bolsa.

A la pregunta de Motorsport.com si sentía que la bolsa le había costado puntos al equipo, Steiner dijo: "No ayudó. Empiezas a pensar que el alerón delantero está roto y pierdes fuerza aerodinámica, y entonces el coche ya no funcionaba. ¿Hubiéramos podido mantener vivos los neumáticos sin la bolsa? No lo sé."

Magnussen terminó 17º en Marina Bay.