La salida de Binotto de Ferrari no sorprende a Horner

Tras un 2020 especialmente difícil y con un poco de terreno ganado en 2021, Ferrari logró volver a la batalla por las victorias en 2022.

La Scuderia comenzó el primer año bajo el nuevo reglamento técnico de forma excelente, con dos victorias en las tres primeras carreras. Sin embargo, luego naufragó con errores estratégicos, problemas técnicos y equivocaciones de sus propios pilotos.

El resultado fue que Max Verstappen y Red Bull Racing se aseguraron los títulos mundiales de pilotos y constructores mucho antes del final de la temporada, mientras que Ferrari tuvo que conformarse con el segundo puesto en ambos campeonatos.

Aunque Ferrari no había declarado directamente que luchar por los campeonatos fuera un objetivo para 2022, hubo descontento en la dirección por el transcurso de la temporada.

Esto acabó costándole la el puesto a Binotto, jefe del equipo. El italiano de origen suizo dejará la organización el 31 de diciembre tras presentar su propia dimisión porque ya no contaba con la confianza de los máximos responsables de Ferrari, John Elkann y Benedetto Vigna.

Los rumores sobre la partida de Binotto circulaban desde hacía tiempo, por lo que su marcha no fue una sorpresa dentro del paddock. Dentro de ese grupo se mostró Horner, jefe del equipo Red Bull, quien indicó que el anuncio de que Binotto deja Ferrari tras 28 años de servicio no fue una sorpresa.

"La verdad es que no. Por supuesto, es la elección de Ferrari, este será, creo, su sexto jefe de equipo con el que me siento desde que me convertí en jefe de equipo de Red Bull", dijo Horner a Sky Sports F1 en referencia a la inestabilidad que ha plagado a Ferrari en ese frente durante años.

"Es difícil para él, por supuesto. Tenían un gran coche este año y eran absolutamente muy competitivos".

Aunque prolongó su contrato con Red Bull el año pasado, Horner ha sido vinculado a Ferrari desde varios frentes. Sin embargo, el jefe británico parece tener pocas ganas de mudarse a Maranello.

"Estoy totalmente comprometido con Red Bull. Trabajo allí desde el principio y por eso me siento muy cerca del equipo".

