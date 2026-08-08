Binotto responde a los rumores sobre Carlos Sainz y Oscar Piastri en Audi F1

El jefe de Audi Formula 1, Mattia Binotto, ha abordado las recientes especulaciones del paddock que vinculan a Carlos Sainz y Oscar Piastri con el fabricante alemán, insistiendo en que está completamente satisfecho con su actual pareja de pilotos, formada por Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Sainz mantuvo conversaciones serias con Audi durante 2024 mientras buscaba un nuevo asiento tras el fichaje por Ferrari del siete veces campeón Lewis Hamilton. El piloto español finalmente se unió a Williams en 2025 y logró dos podios en su primera temporada con el equipo de Grove, pero el rendimiento del equipo ha decaído en 2026.

Mientras Williams lucha contra importantes problemas que afectan a su monoplaza de 2026, los rumores en torno a Sainz han aumentado, y algunos se preguntan si podría considerar un traslado a Audi.

Más recientemente, Piastri, de McLaren, también ha sido señalado como un posible objetivo futuro para Audi si decide alejarse del equipo de Woking o si es reemplazado por el cuatro veces campeón Max Verstappen.

A pesar de los rumores, Binotto insiste en que está completamente satisfecho con su actual alineación de pilotos, Hulkenberg y Bortoleto. "En primer lugar, no leo los periódicos yo mismo, o no leo mucho, así que me entero por ustedes", dijo Binotto a RacingNews365, cuando se le preguntó por los vínculos con Sainz y Piastri.

"Carlos es sin duda una persona a la que conozco muy bien, y de alguna manera es fácil y obvio vincularlo con Audi, pero solo puedo decir que estoy muy contento con la alineación que tenemos.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"A menudo, cuando se habla de Gabriel y Nico, lo que escucho es que es una buena mezcla entre experiencia y, por otro lado, el piloto joven.

"En cambio, yo los juzgaría de otra manera. Son dos pilotos muy rápidos, y estoy contento porque son pilotos rápidos, ambos, así que tenemos una buena alineación.

"El hecho de que otros pilotos sean vinculados con nuestro equipo solo puede hacerme muy feliz, porque muestra que la credibilidad de nuestro proyecto está mejorando.

"Muestra que la percepción desde fuera de que algún día podemos llegar a ser competitivos ya no es un rumor, sino un hecho."