Binotto: no hay tensión al interior de Ferrari con Vettel

Vettel que saldrá de Ferrari al acabar la temporada 2020, acabó séptimo en el Gran Premio de España del domingo tras hacer funcionar una arriesgada estrategia de una sola parada acumulando más de 35 giros con neumáticos blandos.

Durante la retransmisión de la carrera se escucharon mensajes de Vettel por radio pidiendo orientación al muro de boxes de Ferrari sobre su estrategia, y el equipo pareció tomarse un tiempo para emitir una respuesta.

Fue la segunda carrera consecutiva en la que hubo algunos mensajes entre Vettel y sus ingenieros con respecto a su estrategia, tras cierta confusión en Silverstone el domingo anterior.

Sin embargo, Binotto cree que es injusto etiquetar el intercambio de opiniones en el GP de España como "malentendidos", y cree que, de hecho, es un punto fuerte de su equipo.

"Preferimos hablar abiertamente. Otros no lo hacen, quizás para no revelar sus intenciones", dijo Binotto en Sky Sports Italia.

"Creemos que es el camino correcto incluso si nos cuestionamos cosas a ambos lados. En cuanto a las últimas carreras, las decisiones tomadas han demostrado ser correctas, por lo que agradecemos el debate y las dudas".

"Para nosotros, son diálogos abiertos que nos llevan a tomar la decisión correcta”.

Tras la carrera, a Binotto le preguntaron si la comunicación con Vettel se había vuelto más concisa, y si eso era sintomático de la relación entre el piloto y el equipo.

"No sé a lo que te refieres", contestó Binotto. "Al menos por nuestra parte, no hemos cambiado el tono ni nada, así que estoy bastante sorprendido con eso que sugieres. No es el caso".

Vettel dejará Ferrari al final de la temporada después de que el equipo decidiera no renovar su contrato más allá de este año, sin llegar a hacer ninguna oferta al tetracampeón del mundo.

Vettel se mostró de acuerdo con el comentario de Binotto, y dijo que la falta de comunicación a veces mientras está en pista no era indicativo de una relación dañada.

"Por mi parte, no es diferente a cómo ha sido hasta ahora", respondió Vettel. "A veces hablas por radio, pero nos vemos todo el día, así que puedes hablar todo el día".

"No es necesario hablar por radio todo el tiempo. Nada ha cambiado".