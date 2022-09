Binotto apunta a la FIA en Monza: "Debe hacer mejor su trabajo"

El equipo Ferrari tenía la oportunidad de deshacerse de todos los fantasmas que han ido surgiendo a lo largo de la temporada 2022 de Fórmula 1 desde que Red Bull comenzó una racha dominadora que los catapultó a lo más alto de la clasificación general en ambos campeonatos en el Gran Premio de Italia.

Con una decoración especial para honrar los 75 años de historia del Cavallino Rampante, Charles Leclerc y Carlos Sainz se aventuraron en Monza para intentar conseguir un triunfo que se les escapa desde la cita de Austria. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban en Maranello, y es que la pole position que consiguieron con el monegasco se quedó en una simple estadística más, ya que no subieron a lo más alto al final del domingo.

El director de la escudería italiana, Mattia Binotto, quien lleva varios meses en el punto de mira de las críticas por su gestión del equipo, reconoció que fue "un mejor fin de semana", a pesar de que el último coche de seguridad provocado por la retirada de Daniel Ricciardo impidió que sus dos pilotos acabaran en el podio.

"Ha sido un mejor fin de semana para nosotros, lo hemos podido ver desde la clasificación, donde conseguimos la pole position y Carlos [Sainz] lo hizo muy bien. En la carrera hemos demostrado que tenemos un buen coche, los dos pilotos han hecho una prueba fantástica", dijo el suizo.

"Carlos ha remontado desde el final y es el que más ha progresado desde atrás. Sin el Safety Car, podría haber acabado en el podio con neumáticos nuevos, pero Max [Verstappen] sigue siendo más rápido que nosotros, quizá no en ritmo real, pero sí en la degradación de las gomas", continuó Binotto en DAZN antes de dudar de la forma en la que la FIA gestionó el final de la prueba.

Cuando se le preguntó sobre cómo había visto esos últimos giros dijo: "Más que una pena, es decepcionante, y como para enfadarse. No entendemos por qué los coches de detrás de Safety Car no se desdoblaron, porque no había problemas de seguridad, y deben ser más rápidos, el deporte es un espectáculo, y la FIA necesita hacer mejor su trabajo".

Ferrari se quedó con una segunda y cuarta posición en su gran premio de casa, un botín poco esperanzador si quieren evitar el alirón de Red Bull en las próximas citas, algo que parece que sucederá por la ventaja de los de Milton Keynes.

"Teníamos un poco más de desgaste que Max [Verstappen], y de haber mantenido la misma estrategia no habría sido la mejor elección para nosotros. Hemos tenido que jugar, que arriesgarnos", explicó.

"Hemos visto que Max estaba listo para parar y escogió la opción opuesta a nosotros, así que si hubiéramos seguido, él hubiera parado. Dicho esto, hemos tenido mala suerte porque el Virtual Safety Car acabó cuando aún estábamos en el pitlane".

"Creo que fue una buena elección para nosotros, sabíamos que con eso podríamos tener un coche de seguridad al final que hubiera cambiado las cosas. Eso apareció, pero terminó la carrera con él", sentenció el máximo responsable de Ferrari.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!