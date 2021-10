Binotto: nuestro Ferrari ahora puede remontar y adelantar

El fin de semana en Turquía dejó un resultado ligeramente amargo. Después de haber empezado con posibilidades de subir al podio, Ferrari se arriesgó cuando el SF21 número 16 de Charles Leclerc se encontró liderando el Gran Premio, momento en que decidieron no ingresar rápidamente por un cambio de neumáticos y que no ha merecido la pena.

Aun así, la sensación dentro del equipo es que podían llevar a casa un buen resultado por como se desarrolló el fin de semana; primero con los entrenamientos libres, luego con la clasificación y el "regalo" de la penalización de Hamilton, que permitió al monegasco del Cavallino Rampante salir desde la tercera posición. Una salida muy limpia para él, lejos del peligro, y un buen ritmo de carrera.

Todo cambió cuando comenzó el el vals de las paradas en boxes con casi todos entrando, excepto Leclerc y el vigente campeón que decidieron apostar por quedarse en la pista.

"Definitivamente, creíamos en la victoria y en el podio. Hay amargura. Creíamos en ello", comentó el director del equipo de Maranello, Mattia Binotto. "Lo intentamos y fue valiente por nuestra parte, porque éramos cómodamente terceros, pero nos arriesgamos a pagar por ello terminando cuartos y así fue. De hecho, volvimos a ser terceros, pero entonces Sergio Pérez nos adelantó".

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, el domingo en Estambul no fue malo. Carlos Sainz, que partía desde el fondo de la parrilla fue autor de una increíble remontada y, adelantamiento tras adelantamiento, consiguió terminar en un octavo puesto. Desde la primera vuelta, el español atacó para empezar su ascenso a diferencia de su reemplazo en McLaren, Daniel Ricciardo, quien se quedó detenido en la parte trasera. Parte del éxito se debió a los desarrollos en la unidad de potencia del equipo italiano.

"Estoy contento con la carrera de Carlos y su regreso. Demostró que el ritmo estaba ahí. Es una pena lo de la parada en boxes, de lo contrario podría haber terminado por delante. La unidad de potencia es buena, ahora nos está ayudando en la vuelta en seco y en la carrera. Ahora podemos adelantar. Desde ahora y hasta el final de la temporada, ambos pilotos podrán utilizar esa unidad de potencia. Esperemos que no haya más penalizaciones”.

Al igual que otros pilotos, Charles Leclerc también sufrió el desgaste de los neumáticos, un factor que influyó en que no terminara más que cuarto y así es como Binotto explicó la situación: "Teníamos graining en la parte trasera para los dos coches, especialmente para Charles. Tuvo que empujar enseguida porque tenía a Pérez detrás y tenía que acelerar. El graining llegó y luego tuvo que limpiarlo y perdió rendimiento en esa coyuntura. Lo mismo ocurrió con Hamilton. Cuando volvió a la pista no pudo salvaguardar los neumáticos, no pudo gestionar las temperaturas”.

Está claro que la nueva unidad de potencia desempeñó un papel importante en la carrera en Turquía. Esta es una señal importante en cuanto al campeonato de constructores, y el tercer puesto puede no ser un espejismo, sino un hecho.

"El coche ahora nos permite hacer buenas remontadas y adelantamientos. Nos falta un cuarto del vaso para que esté lleno, pero estamos trabajando en ello, pero paso a paso. No tenemos una varita mágica, pero estamos trabajando en todos los aspectos. Salimos satisfechos de esta carrera, ese es mi pensamiento”.