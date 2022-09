Binotto: Ferrari necesita reaccionar en Monza

El pasado fin de semana, Charles Leclerc y Carlos Sainz consiguieron el segundo y tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos respectivamente, ambos a menos de una décima del poleman, Max Verstappen.

Sin embargo y pese a lo que se esperaba, Leclerc y Sainz fueron incapaces de luchar con Verstappen durante la carrera, de hecho, recibieron la presión de Mercedes.

El monegasco terminó tercero, por detrás de George Russell, mientras que un costoso error en una de las paradas en boxes y una sanción hicieron que el español cayera hasta una octava posición.

Esto significa que Leclerc está ahora a 109 puntos del líder del mundial Max Verstappen, mientras que en Ferrari ahora parecen tener que preocuparse más por Mercedes que por ganar el título de constructores, una batalla en la que Red Bull ya ha logrado una gran ventaja.

Binotto reconoció que "realmente es un momento difícil", pero animó a su equipo a reaccionar en el Gran Premio de Italia de este fin de semana, donde recibirá el apoyo de decenas de miles de tifosi.

"Es realmente un momento difícil ahora mismo para nuestro equipo, porque no estamos obteniendo los resultados que esperábamos", reconoció el director de Maranello.

"Tenemos que reaccionar y en Monza tendremos a los tifosi en las gradas, eso será importante para nosotros, ya que nos animan y nos empujan como equipo. Ahora mismo, necesitamos conseguir algunos buenos resultados para el espíritu y el ánimo", explicó.

Mattia Binotto, Ferrari Photo by: Erik Junius

Aunque se esperaba que Spa fuese un fin de semana difícil para Ferrari debido a la velocidad punta de los Red Bull, el equipo italiano esperaba contraatacar en Zandvoort, en lugar de verse superado tanto por los austriacos como por Mercedes.

Binotto reconoció que era preocupante lo cerca que estuvieron de Verstappen en la clasificación y lo lejos que un día después estaban con el ritmo de carrera del domingo.

"Mi principal preocupación es que han sido tres carreras seguidas en las que no hemos tenido un buen ritmo el domingo", explicó. "Es algo bastante parecido a lo ocurrido en Hungría".

"Este fin de semana hemos tenido una buena clasificación, hemos sido competitivos".

"Pero en la carrera en sí no somos suficientemente competitivos, lo que obviamente lo complica todo; no sólo porque no podemos luchar por la victoria, sino porque tampoco tenemos el ritmo necesario como para frenar a los Mercedes por detrás".

"Creo que ya van tres carreras seguidas en las que no hemos estado a la altura de lo que debería ser nuestro potencial. Es algo que tenemos que solucionar lo antes posible, porque quedan unas cuantas carreras hasta el final de la temporada".

"Seguimos buscando victorias y nuestra intención es ganar todas las carreras que quedan, incluida la de Monza", avisó Binotto.

