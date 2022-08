Binotto en exclusivo: "Cada día es duro, pero hay unión en Ferrari F1"

Ha vivido desde brillantes victorias, e incluso un 1-2 en el inicio de la temporada en Bahréin, hasta la agonía de ver cómo se le escapaban otros triunfos por culpa de roturas de motor, errores de los pilotos o tropiezos en la estrategia.

Para algunos, la montaña rusa de emociones a lo largo de la campaña sería tal vez demasiado para soportar.

Pero para Binotto, que ha estado trazando el plan de recuperación de Ferrari desde que asumió el mando a principios de 2019, lo que lo hace seguir adelante es su convicción de que, detrás de los muros de la fábrica de Maranello, el equipo está tirando todos en la misma dirección.

Sí, ha tenido sus desafíos, y ciertamente hay cosas que podría haber hecho mejor en 2022, pero Binotto sigue confiando en que su plan a largo plazo para dar a Ferrari las bases para luchar regularmente por el título mundial sigue en curso.

Sin embargo, tiene claro un punto: que la vida como director del equipo Ferrari a través de los difíciles momentos de 2020 y 2021, a los altibajos de esta temporada, no es un trabajo para corazones débiles.

Preguntado por Motorsport.com en una entrevista exclusiva sobre si ha habido algunos momentos difíciles para él en los últimos 18 meses, sonríe: "¡Cada día! Creo que ciertamente no ha sido un viaje fácil desde 2019, cuando me pusieron como director del equipo, hasta hoy".

"Hemos pasado por 2020, muy difícil, y luego por 2021. Pero incluso 2022, porque estamos luchando por lo mejor, a veces hay carreras en las que no estamos obteniendo lo que es el potencial del coche. Así que no es fácil".

"Pero lo que puedo decir es que soy feliz en el papel. Estoy contento porque sé que tengo un gran equipo. El equipo está unido. Es genial verlos trabajar juntos".

Cómo vivir los momentos más duros ante las cámaras

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Aunque Binotto habla habitualmente del fuerte equipo que lo rodea, hay momentos en los que siente el peso del mundo completamente sobre sus hombros.

No hay nada más cierto que cuando las cámaras de televisión se dirigen a él en el muro de pits durante los momentos más difíciles de Ferrari: como cuando Charles Leclerc sufrió problemas de motor mientras lideraba en Bakú y España.

Binotto confiesa que los momentos son emocionalmente duros de manejar, pero que igualmente tiene el deber de mantener la calma.

Preguntado por lo que pasa por su cabeza, y por lo difícil que son estos momentos en los que las cosas van mal de forma tan pública, dijo: "Es muy duro por dos razones".

"La primera, si hablamos de un fallo de motor, es que yo mismo dirigí ese departamento en el pasado. Y ver humo nunca es bueno. Así que esto es más un sentimiento de desánimo".

"Sin duda, cuando ves que estamos liderando la carrera, como Charles estaba liderando en Bakú e incluso Carlos (Sainz) en Austria, son problemas que nunca te gustaría ver".

"Mantengo la calma, pero créeme, estoy desanimado. Es difícil y te tomas unos momentos, tratando de reaccionar, entonces realmente necesitas pensar en los próximos pasos".

"¿Qué es lo que se necesita y qué es lo que se requiere? Y no sólo en términos técnicos, sino más bien en términos de equipo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para que todo el mundo esté tranquilo y concentrado, protegido incluso de los ataques y comentarios externos?"

Binotto no es alguien que culpe a los demás cuando las cosas van mal, ni que gobierne su equipo con mano de hierro para que el personal tema por sus puestos de trabajo.

Por el contrario, es de la opinión de que el personal debe tener autoridad para tomar decisiones que redunden en beneficio del equipo, lo que significa que tiene que confiar plenamente en ellos.

"Creo que doy poder a la gente que me rodea", dijo, cuando se le preguntó por su estilo de gestión. "Creo que no soy brutal, pero sí estricto. Y la gente que me rodea sabe que puedo ser muy estricto".

"Pero creo que más que eso, intento siempre darles poder, y darles todo lo que se requiere para hacer su trabajo. Y confío en la gente que me rodea".

"No soy el que va a entrar en el detalle de cada elemento. Me centro más en mí mismo, asegurándome de que, como he dicho antes, tienen todo lo necesario para hacer el trabajo".

"Sé lo importante que es el estado de ánimo en el equipo, sé lo importante que es el enfoque mental y la cultura. Estamos trabajando mucho en ello dentro del equipo, intentando cambiar nuestra cultura en comparación con lo que éramos nosotros, y lo que creemos que es la actitud y los comportamientos correctos a poner en práctica".

"Veo que el equipo está de alguna manera muy unido y creo que eso se consigue con la transparencia. Incluso creo que también hay que ser inteligente, a veces transparente y genuino".

El largo camino de la recuperación

Así quedó el Ferrari F1-75 de Carlos Sainz tras el incendio que sufrió en Austria Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Desde fuera, basándose en las fluctuaciones de los resultados de Ferrari en las últimas temporadas, el cambio de este año respecto a los problemas que tenía el equipo en 2020 ha sido notable, y ha llevado a algunos a sugerir que simplemente ha tenido suerte en el inicio de un nuevo círculo de reglas.

Sin embargo, Binotto cree que las apariencias han sido engañosas; y que las recientes campañas de Ferrari no han mostrado la verdadera imagen del progreso del equipo.

Dice que los errores que el equipo cometió con su coche y unidad de potencia de 2020 se vieron amplificados por la congelación del desarrollo impuesta por la pandemia de coronavirus; por lo que pagó un precio mucho mayor por su tropiezo.

"No hay balas de plata en la F1", dijo. "No se tardó sólo uno o dos años (en recuperarse). Fue más que eso".

"Creo que lo que tenemos hoy empezó hace mucho tiempo, y quizás incluso en 2016 o 2017. Ha sido una construcción continua del equipo, mejorando nosotros mismos".

"Tiene que ver con la organización, tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la metodología y las herramientas, tiene que ver con los activos, y cuando digo activos puede ser el simulador, la mejora del túnel de viento, lo que tengas".

Reflexionando sobre la problemática campaña de 2020, Binotto dijo: "Fue más que un paso atrás, fueron tres pasos atrás. ¿Por qué? Creo que en 2020, sencillamente, echamos a perder nuestro proyecto".

"Y luego todo se ha congelado en el inicio de la temporada. Es como si Mercedes se hubiera congelado en la primera carrera de la temporada: ¿qué hubiera sido de ellos?"

"No creo que sea un equipo que no sea capaz de desarrollarse. Es capaz de hacer un buen coche, capaz de luchar por lo mejor, pero si congelas tu proyecto en la primera carrera, y de alguna manera has cometido algunos errores, como hizo Mercedes esta temporada, entonces te quedas ahí durante toda la temporada.

"Pero también 2020 ha sido el producto de lo que intentamos poner en marcha durante 2019, donde reestructuramos completamente la organización y el equipo".

"En 2020 y 2021, sólo tuvimos una oportunidad limitada para desarrollar el coche, que era un coche difícil. Así que creo que 2020 o 2021 no reflejan lo que era la capacidad total del equipo en ese momento".

Esta perspectiva a largo plazo es la razón por la que Binotto piensa que Ferrari está en un viaje constante hacia la parte delantera de la parrilla, en lugar de apresurarse a llegar allí en un plazo específico.

"Creo que el equipo, como dije a partir de 2017, está tratando simplemente de progresar cada año", dijo.

"Hoy creo que tenemos más información real de su capacidad. Pero sin duda que mejoramos, sin duda que mejoramos en cada temporada, y sin duda creo que 2020 nos ha servido para de alguna manera ponernos aún más en la necesidad de mejorar aún más: analizar todas las debilidades en su momento, el proyecto de la organización, tratar de montar algo que sea mejor para el futuro".

"Y a partir de 2020, ciertamente hicimos algunos cambios en la organización con roles más claros, responsabilidades claras. Tuvimos un nuevo simulador, así que creo que fue un buen momento para nosotros, ciertamente en el viaje, para decir: 'bien, vamos a hacer un punto, destacar las debilidades y tratar de abordarlas todas'. Y creo que eso se ha hecho".

No hay cambio de enfoque ahora

Charles Leclerc y Mattia Binotto celebran la victoria en Bahréin 2022. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Si bien Ferrari comenzó 2022 con fuerza, sus inconvenientes antes de las vacaciones de verano ha permitido a su rival Red Bull alejarse al frente del campeonato de pilotos y constructores.

Sin embargo, a pesar de los problemas con la fiabilidad del motor y de las oportunidades perdidas por culpa de la estrategia, Binotto ve el resto de la campaña como parte de ese viaje continuo desde 2017.

Por eso no ve la necesidad de cambiar las cosas radicalmente antes de que la F1 vuelva a la acción en el Gran Premio de Bélgica.

"No creo que haya nada diferente que tengamos que hacer", dijo. "Creo que es simplemente continuar en nuestro camino de mejorarnos continuamente paso a paso, centrándonos en cada carrera".

"Creo que tenemos el potencial para ganar carreras en este momento. Sólo es cuestión de asegurarnos de que cuando lleguemos a la bandera a cuadros estemos en primera posición. Pero eso no significa que tengamos que cambiar nuestro enfoque".

"Como hemos dicho, no hay balas de plata, así que no creo que tengamos que cambiar nosotros mismos. Hemos demostrado que podemos hacer un buen trabajo.

"Sólo es cuestión de ir paso a paso, acostumbrarse, y sea cual sea el resultado para 2022, intentaremos estar preparados para 2023".